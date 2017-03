Ngày nay, cùng với sự phát triển của các dịch vụ trực tuyến, việc sở hữu những tài khoản trực tuyến khác nhau đồng nghĩa với việc bạn phải nhớ rất nhiều tên sử dụng và mật khẩu khác nhau. Nếu đặt mật khẩu quá đơn giản, bạn có thể dễ dàng bị các chương trình dò mật khẩu thông dụng tìm ra. Nhưng nếu đặt mật khẩu quá phức tạp, bạn có thể bị quên hoặc lẫn lộn, trong trường hợp mỗi tài khoản bạn sử dụng các mật khẩu khác nhau.

Đó là lý do “tồn tại” của những chương trình quản lý mật khẩu. Chương trình sẽ mã hóa và lưu lại các thông tin đăng nhập của bạn như tên sử dụng, mật khẩu… và đặc biệt, nó có thể giúp bạn tránh được trường hợp mất mật khẩu do các phần mềm gián điệp cài sẵn trên máy mà bạn không hay biết. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn KeyDb, một chương trình quản lý mật khẩu mà bạn nên có.

KeyDb là tiện ích nhỏ gọn cho phép bạn dễ dàng tạo, lưu trữ và khôi phục lại thông tin đăng nhập sử dụng trên các dịch vụ trực tuyến. Những gì bạn cần nhớ đó là 1 mật khẩu duy nhất để quản lý và sử dụng chương trình. Download phiên bản miễn phí của chương trình tại đây.

Sau khi download, bạn có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt. Chương trình sẽ lưu trữ mật khẩu của bạn trên những file khác nhau, do vậy, bạn nên tạo 1 thư mục riêng để chứa chương trình và các mật khẩu lưu trong đó.

Để bắt đầu sử dụng, từ giao diện chính của chương trình, bạn click vào File chọn New password File.

Hộp thoại Creat new password file hiện ra. Tại đây, bạn điền các thông tin cần thiết, bao gồm:

- Select a path for data file: chọn vị trí để lưu file chứa password. Bạn nên chọn thư mục đang chứa chương trình để tiện quản lý.

- Provide a name for data file: đặt tên cho file tạo ra.

- Master Password: mật khẩu chính, dùng để quản lý các mật khẩu chứa bên trong file.

- Confirm master password: xác nhận lại mật khẩu bạn đã chọn ở trên.

Cuối cùng, nhấn CreatDb để kết thúc. Một file mới với tên do bạn đã chọn sẽ xuất hiện tại vị trí mà bạn thiết lập.

Sau khi quá trình khởi tạo kết thúc, bạn đã có thể bắt đầu lưu lại các thông tin đăng nhập của mình trên file vừa được tạo ra. Để thêm 1 password, tại giao diện chính, click vào Add or Edit. Một hộp thoại sẽ hiện ra, cho phép bạn điền thông tin cần thiết, bao gồm:

- Category: Chuyên mục. Chăng hạn bạn cần lưu lại mật khẩu của tài khoản ngân hàng, bạn chọn Banking, hoặc mật khẩu cho tài khoản thanh toán trực tuyến, bạn chọn E-commerce… hoặc bạn có thể tự đặt tên cho Category sao cho phù hợp.

- Uservà Pass là mục để bạn điền thông tin đăng nhập (tên sử dụng và mật khẩu). Chương trình còn có tính năng cung cấp mật khẩu ngẫu nhiên để tạo ra những mật khẩu an toàn nhất (bằng cách click vào biểu tượng ở bên cạnh mục password)

- Item Name thể hiện rõ hơn chi tiết về chuyên mục (chẳng hạn trong trường hợp bạn có nhiều tài khoản ngân hàng thì item name sẽ giúp bạn phân biệt giữa chúng)

- URL là địa chỉ trang web đăng nhập của thông tin bạn khai báo ở trên, chương trình có thể giúp bạn dễ dàng đăng nhập vào trang web đó 1 cách tự động, đảm bảo an toàn để tránh sự “nhòm ngó” của các phần mềm gián điệp ăn cắp mật khẩu như Keylogger...

Cuối cùng, bạn nhấn vào Done, 1 hộp thoại hiện hỏi bạn có muốn thêm thông tin mật khẩu này vào cơ sở dữ liệu của chương trình hay không, nhấn Yes để xác nhận. Sau khi đã thêm thông tin vào cơ sở dữ liệu, chương trình sẽ trông như hình ảnh dưới đây.

Rất tiếc, phiên bản miễn phí của chương trình chỉ cho chứa 1 thông tin đăng nhập trên 1 file cơ sở dữ liệu, do vậy để lưu thêm những thông tin tài khoản khác, bạn tạo mới những file khác như hướng dẫn ở trên.

Ở những lần sử dụng sau, chương trình sẽ yêu cầu bạn điền mật khẩu sử dụng đã thiết lập ở đầu để có thể xem và quản lý thông tin đăng nhập. Sau đó, click vào File, chọn Open password file để theo dõi và quản lý mật khẩu chứa trong các file tương ứng.

Bởi vì đặc tính của chương trình là không cần cài đặt, do vậy bạn có thể lưu chương trình và các file do nó tạo ra vào USB hoặc thẻ nhớ để có thể dễ dàng bất đâu. Từ nay, thay vì phải nhớ địa chỉ đăng nhập, tên sử dụng và mật khẩu đăng nhập, tất cả những gì bạn cần nhớ là mật khẩu để sử dụng chương trình. Sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Không những thế, mật khẩu của bạn sẽ được mã hóa và bảo vệ ở mức độ cao nhất, do đó có thể hoàn toàn yên tâm trước những mối nguy từ những phần mềm gián điệp.

Hy vọng chương trình sẽ hữu ích cho bạn.