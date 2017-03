Nếu đang sử dụng Windows 7/Windows Vista và có bật sẵn chức năng System Restore thì bạn có thể sử dụng tính năng Previous Version để làm việc này mà không cần phải cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào khác.



Nếu chưa có, bạn hãy bật chức năng System Restore.



Tính năng Previous Version chỉ hoạt động khi bạn đã bật chức năng System Restore , nếu bạn chưa bật chức năng này, hãy thực hiện như sau: Bấm chuột phải vào biểu tượng My Computer trên màn hình desktop hay trong menu Start rồi chọn Properties.



- Từ cửa sổ System vừa xuất hiện, bạn bấm vào liên kết System protection.



- Một cửa sổ có tên là System Properties xuất hiện, bạn chọn thẻ System Protection rồi bấm vào nút Configure. Một cửa sổ xuất hiện, tại đây, bạn đánh dấu chọn vào ô Restore system settings and previous version of files. Sau cùng bấm OK để xác nhận.



Và sau đây là những gì mà Previous Versions có thể làm được.



Định hình những tùy chọn khôi phục



Chọn tùy chọn "Restore system settings and previous versions of files". Sử dụng thanh trượt ở phần cuối của hộp thoại để bạn chỉnh được mức dung lượng tối đa của ổ cứng dành ra cho việc lưu trữ các Previous Versions. Click vào nút 'OK' khi bạn đã hoàn thành.



Tạo điểm khôi phục



Windows sẽ tự động thiết lập những Restore Point và lưu vào những phiên bản khác nhau của các file. Bắt đầu click vào nút "Create" trong mục System Properties. Nhập một cái tên cho điểm lưu trữ đầu tiên trước khi nhấn "Create" - chú ý rằng Restore Point sẽ được tạo ra với ngày và thời gian hiện tại.



Hoàn thành việc khôi phục hệ thống



Bạn có thể phải chờ một chút trong khi điểm lưu trữ hệ thống được thiết lập, phụ thuộc vào dung lượng dữ liệu đã được lưu trữ trên phần cứng máy của bạn. Khi hoàn thành, click vào "Close" để hoàn thành quá trình sao chép. Rồi bạn có thể đóng của sổ System Properties và Control Panel.



Truy cập những phiên bản trước đó



Nếu bạn phát hiện ra bạn đã tạo ra và lưu những thay đổi không mong muốn đến tài liệu, nhấn chuột phải vào đó và lựa chọn tùy chọn "Restore previous versions". Ngoài ra, bạn có thể click chuột phải vào một tập tin và chọn "Properties" từ menu ngữ cảnh trước khi di chuyển đến tab Previous Versions.



Kiểm tra nội dung tập tin



Một danh mục những phiên bản trước của file được lựa chọn sẽ được hiển thị, sau đó bạn có thể chọn file nào bạn muốn lấy lại, click “Open” để kiểm tra những nội dụng của tài liệu cụ thể. Xem xét danh mục cho đến khi bạn xác định được phiên bản mà bạn muốn khôi phục.



Khôi phục phiên bản trước đó



Khi bạn đã quyết định được tập tin nào bạn quan tâm, click vào "Restore". Chú ý đến tin nhắn cảnh báo xuất hiện giải thích rằng tiếp tục sẽ chèn lên bất cứ tập tin nào đang tồn tại, và rồi nhấn nút "Restore" nếu bạn sẵn sàng tiếp tục. Khi quá trình này kết thúc, click vào 'OK'.



Tạo bản sao



Để tránh việc phải chèn lên một file đang tồn tại với file bạn đang khôi phục, tốt nhất là tạo ra một bản sao của phiên bản cũ hơn. Để làm được việc này, nhất nút "Copy", chuyển đến folder bạn muốn sử dụng và rồi chọn “Copy” trở lại.



Phục hồi file đã xóa



Nếu bạn vô tình xóa đi một tập tin, click chuột phải vào folder mà nó được khôi phục và chọn "Restore previous version" từ danh mục xuất hiện. Sau đó bạn có thể click đúp vào một trong những phiên bản trước đó của folder đó và tạo một bản sao của tập tin bạn đang cố gắng để lấy lại.



Và đến thời điểm này, bạn đã có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi tất cả những gì bạn muốn đã được lấy lại.

(Theo VnMedia)