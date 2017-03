(Nguồn: Internet)



Buổi lễ ra mắt chính thức Bộ công cụ này sẽ diễn ra tại thành phố New York với sự có mặt của Giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer.



Microsoft Office 365 là bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến, sử dụng công nghệ điện toán đám mây và được coi là sản phẩm kế nhiệm các dịch vụ Business Productivity Online Suite (BPOS) và Office Live Small Business đã có mặt trên thị trường từ lâu.



Hiện Microsoft đang nỗ lực để hướng dẫn các đối tác và khác hàng của mình chuyển từ dịch vụ BPOS sang Office 365.



Bộ công cụ Office 365 bao gồm các dịch vụ chủ yếu là Microsoft-hosted Exchange Online, SharePoint Online và Lync Online, đồng thời có cả dịch vụ Office Professional Plus, được cung cấp theo yêu cầu riêng của khách hàng.



Office Professional Plus là ứng dụng có thể cài đặt riêng trên từng máy trạm người dùng hoặc dùng trực tuyến theo hình thức trả phí hàng tháng.



Microsoft Office 365 được coi là một đối thủ trực tiếp của bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps, với các tính năng tương đồng./.





Theo Đại Hải (Vietnam+)