Hãng bảo mật BitDefender đã nhanh chóng phát hành công cụ miễn phí tiêu diệt mã độc này sau 14 giờ phát hiện. Được phát tán chủ yếu qua hình thức thư rác và những trang web có chứa mã độc của nó, chủ yếu dưới dạng đội lốt những ứng dụng hợp lệ phổ biến, Zbot phiên bản cũ đã tính năng theo dõi hệ thống và lấy trộm những thông tin xác thực khác của người dùng.

Những biến thể mới nhất của mã độc này còn có khả năng thu thập địa chỉ những trang web người dùng đã ghé thăm cũng như thông tin người dùng đã cung cấp trực tuyến và lấy được ảnh chụp của màn hình. Chỉ 14 giờ sau khi những biến thể mới nhất của mã độc này bị “điểm mặt gọi tên”, BitDefender đã cung cấp công cụ miễn phí chống mã độc ZBot.

Catalin Cosoi, Trưởng bộ phận nghiên cứu hiểm họa trực tuyến của BitDefender cho biết, BitDefender đã phát triển công cụ tiêu diệt ZBot. Người dùng có thể tải công cụ miễn phí này từ mục “ Removal Tools section ” của website www.malwarecity.com.

Để đảm bảo máy tính luôn được bảo vệ an toàn, người dùng nên cân nhắc việc cài đặt và sử dụng sản phẩm phòng chống mã độc trên máy tính của mình. Bản tải về và chạy thử sản phẩm bảo mật BitDefender trong vòng 30 ngày miễn phí tại mục “ download and try ” của trang www.malwarecity.com có thể là một lựa chọn.

Theo NH (ICTnews)