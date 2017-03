(Nguồn: phys.org)

Theo nguồn tin trên thì Security Essentials đã “không thể bảo vệ hiệu quả máy tính từ các cuộc tấn công của phần mềm độc hại 0-day, với điểm số chỉ là 71% so với mức trung bình 92% của các phần mềm diệt virus khác.”



Tuy nhiên, đáp lại kết quả thử nghiệm kể trên thì Microsoft tỏ ra không phục. Tthậm chí “gã khổng lồ phần mềm” con trực tiếp thách thức Viện AV-TEST, khi cho rằng các tổ chức thử nghiệm phần mềm bảo mật độc lập như AV-TEST sẽ khó lòng đưa ra những bài kiểm tra phù hợp với các điều kiện thực tế.



Microsoft khẳng định rằng họ đã tiến hành những thử nghiệm, đánh giá hết sức nghiêm ngặt đối với Security Essentials, và đảm bảo phần mềm này tốt “trên chuẩn” so với mức trung bình của ngành công nghiệp ứng dụng an ninh số./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)