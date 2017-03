Về cơ bản, các phần mềm đều có cách thức hoạt động giống nhau là sử dụng kết nối có dây, Wi-Fi hoặc 3G để tạo thêm một điểm phát mới cho nhiều thiết bị khác kết nối. Tuy nhiên WLAN Launcher có nhiều ưu điểm và giao diện đơn giản hơn, không cần cài đặt và hoàn toàn miễn phí.

Đầu tiên, người dùng cần tải về ứng dụng WLAN Launcher tại địa chỉ http://newtecharticles.com/downloads/wlan-launcher/ , (tương thích Windows 7 trở lên).

Trong giao diện chính, bạn hãy nhập tên mạng và mật khẩu cho điểm phát mới tại 2 ô Network name và Password, sau đó nhấn Start để bắt đầu.

Tiếp tục nhấn phải chuột vào biểu tượng mạng ở góc phải bên dưới rồi chọn Open network and Sharing center > Change adapter settings. Bấm phải chuột vào kết nối mạng đang sử dụng và chọn Properties (Ethernet nghĩa là mạng có dây, Wi-Fi hoặc kết nối 3G tương ứng).

Chuyển sang thẻ Sharing, đánh dấu vào ô Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection, lựa chọn kết nối đang sử dụng rồi nhấn OK.

MINH HOÀNG