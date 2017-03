Giao diện phầm mềm Kế toán Doanh nghiệp MISA SME.NET 2010.

Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Theo đó, cơ quan Thuế sẽ không bán hóa đơn như trước đây nữa, thay vào đó, các doanh nghiệp sẽ được trao quyền chủ động trong việc lập và in hóa đơn. Nằm trong diện điều chỉnh theo Nghị định lần này có khoảng hơn 30 vạn doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp trong việc lập và in hóa đơn theo đúng Nghị định, Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp MISA SME.NET 2010 của Công ty Cổ phần MISA đã cập nhật thêm các tính năng hữu ích giúp doanh nghiệp tự tạo và in hóa đơn dễ dàng, và chính xác.

Dễ dàng tạo và in hóa đơn theo quy định mới

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, các doanh nghiệp có thể áp dụng 3 hình thức để tạo hóa đơn. Đó là: hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in và hóa đơn điện tử. Với MISA SME.NET 2010, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể dễ dàng tạo và in hóa đơn theo cả 3 hình thức này.

Sử dụng hóa đơn đặt in

Trong trường hợp doanh nghiệp dùng hóa đơn đặt in sẵn, từ MISA SME.NET 2010, doanh nghiệp có thể dễ dàng nhập thông tin hóa đơn bán hàng, các thông tin này sẽ được căn chỉnh vừa khớp với phôi hóa đơn đã đặt in sẵn của doanh nghiệp, đảm bảo sự chính xác và tính thẩm mỹ của hóa đơn. Doanh nghiệp có thể in hóa đơn qua máy in mà không cần phải ghi chép bằng tay.

Sử dụng hóa đơn tự in

MISA SME.NET 2010 đã tích hợp sẵn một số mẫu hóa đơn với các thông tin bắt buộc phải có. Doanh nghiệp lựa chọn tự in hóa đơn có thể chỉnh sửa các mẫu hóa đơn có sẵn này cho phù hợp với đặc thù của đơn vị mình như chèn thêm hình ảnh, logo, thay đổi màu sắc, font chữ... Đồng thời, MISA SME.NET 2010 hỗ trợ đánh số hóa đơn theo đúng quy định, tránh nhầm lẫn hoặc trùng lặp hóa đơn.

Sử dụng hóa đơn điện tử

Thêm vào đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc phát triển các giao dịch kinh tế, MISA SME.NET 2010 còn cho phép doanh nghiệp khởi tạo hóa đơn điện tử bằng cách xuất hóa đơn dưới các dạng file .pdf hay .doc…Các hóa đơn này sẽ được tích hợp chữ ký điện tử. Sau khi hoàn thiện, doanh nghiệp có thể nhanh chóng gửi hóa đơn qua email cho khách hàng của mình.

Tự động cảnh báo hóa đơn đã được in hay chưa

Tùy chọn in các loại mẫu đơn.

Không chỉ giúp các doanh nghiệp tránh những sai sót trong quá trình tạo lập hóa đơn, phần mềm MISA SME.NET 2010 còn giúp doanh nghiệp tránh những sai sót không đáng có trong quá trình in hóa đơn.

Theo quy định, hóa đơn chỉ được sử dụng một lần. Với việc tự in hóa đơn theo quy định mới này, MISA SME.NET 2010 được bổ sung tính năng theo dõi hóa đơn và tự động cảnh báo cho người sử dụng biết mình đã in hóa đơn ra chưa, và hóa đơn đã được in bao nhiêu lần. Điều này giúp kế toán viên giảm thiểu những sai sót khi in hóa đơn.