Các chức năng nâng cấp của Roxio, tập trung vào các điểm chính: Ghi đĩa (Ghi, nén và mã hóa dữ liệu, chuyển đổi định dạng), chức năng video và các chức năng về đồ họa.

1. Ghi, nén và mã hóa dữ liệu

Trong cửa sổ chính của chương trình, bạn chọn mục Data/Copy. Trong nhóm mục Create, bạn chọn Burn Data Disc – Advanced. Hộp thoại Roxio Creator Classic xuất hiện. Trong khung Select Source, bạn chọn đường dẫn đến tập tin, thư mục cần ghi rồi kéo thả chúng vào khung Data Disc Project (các tập tin có thể xem trước bằng cách nhấn . Tiếp theo, bạn chọn loại đĩa cần ghi ở mục Disc Size - dung lượng dao động từ loại đĩa MiniCD(185MB) đến BD(50GB). Ngoài ra, bạn có thể nén dữ liệu để giảm bớt dung lượng lưu trữ, bằng cách nhấn nút , khi đó hộp thoại Project Settings xuất hiện, bạn chọn mục Enable Compression.

- Mã hóa dữ liệu: Trường hợp muốn mã hóa dữ liệu, bạn nhấn nút . Trong hộp thoại Encryption, bạn nhập vào chuỗi mật khẩu để mã hóa. Hoàn tất bạn nhấn nút Burn ( ) để tiến trình ghi đĩa bắt đầu.

2. Sao chép và chuyển đổi định dạng

Để sử dụng tính năng này, bạn chọn mục Video/Movies. Trong nhóm mục Edit and Tranfer, bạn chọn mục Copy and Convert Video. Cửa sổ Roxio Video Copy & Convert xuất hiện với hai tùy chọn: Copy DVD (sao chép các đĩa DVD thành tập tin ảnh lưu trữ trên máy tính hoặc sao chép toàn bộ đĩa sang một thư mục/đĩa DVD khác), Convert Video (thực hiện chức năng chuyển đổi, hỗ trợ các định dạng: iPod, iPhone, SmartPhone, ….). Trong quá trình chuyển đổi, bạn nên cân bằng giữa dung lượng file chuyển và chất lượng video, bằng cách theo dõi mục Small File Size và Highest Quality.

Một chức năng khác cũng khá thú vị của chương trình, đó là khả năng cắt clip hoặc lưu một đoạn clip nhất định nào đó. Trong nhóm mục Source, bạn chọn đoạn video cần thay đổi, nhấn nút để chuyển sang chế độ Edit. Trong cửa sổ này, bạn nhấn nút để chọn vị trí đầu, cuối cho clip cần cắt. Xong, nhấn Done để quay về giao diện chính, nhấn nút để bắt đầu quá trình chuyển đổi.

3. Tinh chỉnh Video Clip với

Một tính năng khác rất tiện dụng của Roxio phiên bản lần này, đó là chức năng CineMagic giúp bạn tạo và dựng riêng các video mang phong cách cá nhân từ các video clip hoặc ảnh có sẵn. Để thực hiện, bạn chọn nhóm mục Video/Movies, chọn tiếp chức năng Edit Video – Automatically. Trong cửa sổ Roxio CineMagic Assistant, bạn thực hiện theo các bước:

B1: Trong mục Add Video/Photos, bạn chọn đoạn video clip hoặc ảnh cần đưa vào. Đợi trong chốc lát, bạn nhấn Select Scenes. Lúc này, chương trình sẽ chia đoạn clip của bạn thành từng mảnh nhỏ, tách biệt. Khi thực hiện xong, bạn sẽ có danh sách các đoạn clip nằm trong cửa sổ Select Scenes. Để đưa scene(các clip thu nhỏ ở phía trên) vào đoạn clip sau đó, bạn nhấn nút , và để loại bỏ scene ra khỏi clip, bạn nhấn nút . Hoàn tất, bạn nhấn OK.

B2: Tiếp theo, bạn sẽ tạo khung cảnh giới thiệu cho clip, bằng cách chọn một “xì tai” trong danh mục Select a style for the production. Sau đó, đưa nhạc nền vào clip bằng cách chọn mục Add Background Audio. Trong cửa sổ hiện ra, bạn chọn những bài hát trên máy ở mục Add Audio Track. Khi chọn xong, bạn nhấn OK và nhấn Next.

B3: Bạn chọn đầu ra cho tập: Save this project (dùng để chỉnh sửa lại sau này), Burn to disc (ghi trực tiếp ra đĩa CD/DVD), Create Video file (tạo file video trên đĩa cứng). Hoàn tất, bạn nhấn Finish.

4. Tạo bìa sưu tập ảnh

Để tạo một bìa album ảnh chuyên nghiệp, hoặc những mẫu card xinh xắn, bạn có thể dùng tính năng mới trong bộ Roxio này. Đầu tiên, bạn chọn nhóm mục Photo, tiếp theo chọn Create Projects. Trong hộp thoại Photo Project Assistant, bạn chọn một trong 15 mẫu (templates) có sẵn. Sau đó, nhấn Next. Tiếp theo, bạn lần lượt đưa vào hình ảnh và nhập tiêu đề cho Album (hình ảnh, hiệu ứng chữ viết, canh chỉnh hình ảnh,….). Sau đó, bạn nhấn Next Cuối cùng, nhấn Save rồi chọn định dạng cần lưu. Xong, nhấn Done để thực hiện.

5. Chống mắt đỏ trong ảnh

Đây là một chức năng thuộc nhóm đồ họa trong Roxio. Để khai thác tính năng này, bạn chọn mục Photo, sau đó nhấn chọn Edit Photo. Trong hộp thoại Roxio PhotoSuite, bạn nhấn menu Photo> Open\Create> Open Photo để chọn ảnh cần mở. Sau khi tải ảnh lên, bạn chọn mục Red Eye (thẻ Fix your photo ). Khi đó, bạn nhấn nút AutoFix để chương trình tự động loại bỏ hiện tượng mắt đỏ hoặc bạn chọn cọ vẽ rồi “chấm” vào vị trí mắt đỏ trên ảnh để loại bỏ chúng. Ngoài ra, bạn cũng có thể: canh chỉnh độ sáng, tối (Brightness and Contract), làm nhòe ảnh bằng cọ (Wrinkles), thay đổi kích thước ảnh(Resize), cắt – xén ảnh(Crop), …..

6. Quản lý các tập tin media

Khi bạn có nhiều ảnh hoặc những đoạn video clip, những bài hát hay cần lưu trữ thì việc quản lý chúng trở nên rất cần thiết. Roxio cung cấp chức năng quản lý toàn diện các tập tin media chỉ với vài thao tác đơn giản. Tại menu Music/Audio, bạn chọn Browse and Manage Media. Trong hộp thoại Roxio Media Manager, bạn sẽ nhìn thấy các ảnh trong thư mục My Pictures (hoặc Pictures với Windows 7).

Để thêm vào các tập tin, bạn chọn menu File> Add to My Media rồi chọn đường dẫn tương ứng (để chọn nhiều file, bạn kết hợp thêm phím Ctrl khi chọn). Trường hợp, thêm vào tập tin ảnh hoặc video clip có trên đĩa CD/DVD, bạn chọn Import Photos/Video từ menu File. Sau đó, thực hiện các thao tác tương tự ( thư mục mặc định để Roxio phân loại định dạng file sử dụng là các thư mục: My Music, My Video, My Pictures) Bạn có thể thay đổi lại đường dẫn này, bằng cách nhấn chọn Options trong hộp thoại Roxio Media Import.

Đối với các tập tin được thêm vào, bạn có thể chọn và ghi đĩa bằng tính năng tích hợp sẵn thông qua chức năng Burn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xem trước dưới dạng ảnh trình diễn bằng cách nhấn nút QuickShow. Đối với những bức ảnh chụp ngang cần quay lại hoặc có hiện tượng mắt đỏ,…bạn có thể thay đổi trực tiếp tại chương trình bằng cách nhấn đôi chuột vào ảnh, rồi chọn các chức năng tương ứng trong cửa sổ mới hiện ra.

7. Thao tác nhanh với Roxio Burn (RB)

Đây được xem là công cụ giúp người dùng đi “đường tắt” để có thể thực hiện nhanh các thao tác liên quan đến chức năng ghi đĩa CD/DVD mà không cần phải khởi động Roxio. Ứng với mỗi ổ đĩa CD, Roxio cung cấp một biểu tượng thu nhỏ nằm ở góc dưới bên phải màn hình. Khi bạn nhấn vào biểu tượng này, công cụ RB được mở rộng với 6 chức năng cơ bản:

- Hiển thị thông tin về dung lượng đĩa (dòng chữ Roxio): Thể hiện thông qua chức năng nhận dạng thông minh (smart recognize) các loại đĩa. Một khi bạn đưa đĩa vào ổ đọc, RB sẽ hiển thị biểu tượng tương ứng với loại đĩa mà bạn đưa vào, để giúp bạn nhận dạng chính xác chủng loại đĩa. Trường hợp ghi dữ liệu vào đĩa, sau khi đưa đĩa mới (Blank CD), bạn có thể kéo thả vào những tập tin/thư mục cần ghi, RB sẽ hiển thị phần dữ liệu được đưa vào bằng một màu xanh đậm. Khi đang ghi dữ liệu, phần đĩa này được đổi sang màu rêu.

- Thông tin về nhãn đĩa : Cho phep đặt tên nhãn cho đĩa, bạn có thể nhấn đôi chuột vào vị trí này và đổi tên chúng.

- Thông tin về trạng thái thao tác: Khi bạn đưa đĩa có dữ liệu vào, RB sẽ hiển thị biểu tượng sao chép ( ), nếu đang ghi đĩa thì sẽ hiển thị thông tin của quá trình ( ) hoặc là ( ) nếu bạn chuẩn bị ghi đĩa.

- Hiển thị menu chức năng : bao gồm tính năng trình chiếu(Play), sao chép(Copy), xem nội dung(Explore) và các tùy chọn.

Ngoài ra chương trình còn hỗ trợ bạn nhiều tính năng mạnh mẽ khác: Tạo nhãn và bìa cho đĩa CD/DVD, tạo slideshows trình diễn ảnh, Rip và chuyển đổi định dang media, tinh chỉnh nhiều hình ảnh cùng lúc bằng những hiệu ứng đặc biệt, thay đổi thông tin chi tiết của các bài hát chỉ với vài cú click chuột,….