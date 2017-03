Trong quá trình sử dụng máy tính, chắc hẳn không ít lần bạn vô tình xóa nhầm dữ liệu quan trọng vẫn còn cần đến, hoặc các dữ liệu bị mất mát ngoài ý muốn do format hay hư hỏng ổ cứng… Công cụ chuyên nghiệp sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Amigabit Data Recovery là phần mềm được ra đời không chỉ giúp người dùng khôi phục những dữ liệu bị xóa nhầm, mà còn những dữ liệu bị mất do quá trình format hay hư hỏng ổ cứng… Phần mềm cung cấp nhiều chế độ quét khác nhau giúp dễ dàng tìm kiếm và khôi phục các dữ liệu bị đã bị mất.

Với sự trợ giúp của phần mềm, bạn sẽ có được một giải pháp đề phòng trong trường hợp vô tình xóa nhầm các dữ liệu quan trọng hoặc các dữ liệu biến mất không rõ lý do.

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt bản quyền phần mềm

Mặc định Amigabit Data Recovery chỉ cho phép sử dụng thử trong vòng một tuần, trong khi đó phiên bản chuyên nghiệp của phần mềm có giá lên đến 49,94USD.

Nhân dịp Lễ Phục sinh, hãng phần mềm Amigabit đang có chương trình khuyến mãi cung cấp mã bản quyền miễn phí của phần mềm Amigabit Data Recovery. Bạn thực hiện theo các bước sau để tận dụng chương trình khuyến mãi này:

tại đây. - Đầu tiên, download bản dùng của phần mềm

- Sau khi cài đặt và kích hoạt phần mềm, từ giao diện chính, bạn nhấn vào biểu tượng tam giác ngược ở góc trên bên phải, chọn “Register” từ menu hiện ra. Từ hộp thoại sau đó, bạn điền tên của mình vào khung “User name” (tên bất kỳ), điền địa chỉ email vào khung “Email”, còn tại khung “License Code”, bạn điền đoạn mã sau: LFEGFVVWT44

Nhấn “Register” để hoàn tất quá trình kích hoạt bản quyền phần mềm.

Bây giờ, bạn đã có thể sử dụng phần mềm với đầy đủ bản quyền và tính năng mà không còn gặp phải hạn chế nào.

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm Amigabit trang bị cho người dùng nhiều chế độ khác nhau để quét và tìm lại những dữ liệu đã xóa từ ổ cứng, bao gồm:

- Fast Recovery: khôi phục nhanh những dữ liệu bị vô tình xóa từ ổ cứng hoặc bị xóa từ thùng rác trên máy tính. Quá trình này sẽ không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành nhưng tỷ lệ thành công không cao, chỉ phù hợp để khôi phục những dữ liệu vừa bị xóa gần đây.

- Format&Drive Recovery: chuyên sử dụng để phục hồi những dữ liệu bị mất do quá trình format ổ cứng.

- Raw Data Recovery: quét sâu và tìm lại toàn bộ dữ liệu bị mất trong mọi tình huống, bao gồm cả trường hợp dữ liệu mất mát do hư hỏng ổ cứng hoặc lỗi của file hệ thống trên Windows… Tuy nhiên nhược điểm của quá trình quét này đó là những file sau khi tìm thấy được sẽ không được dữ nguyên tên gốc ban đầu, do vậy người dùng cần phải kiểm tra lần lượt từng file được tìm thấy để tìm ra dữ liệu nào mà mình cần.

- Complete Recovery: đây là quá trình khôi phục an toàn và đầy đủ nhất mọi loại dữ liệu đã bị mất, bao gồm các dữ liệu bị xóa do người dùng, xóa do quá trình format ổ cứng, bao gồm cả chế độ quét sâu để tìm dữ liệu… quá trình này mất nhiều thời gian để hoàn thành nhất nhưng khả năng thành công cũng cao nhất. Nhìn chung, đây là cách thức tổng hợp tất cả các biện pháp kể trên.

Với mỗi chế độ quét và tìm file bị xóa, phần mềm sẽ cho người dùng đánh dấu chọn định dạng file cần tìm, chẳng hạn nếu cần tìm những file ảnh đã bị xóa, người dùng đánh dấu chọn định dạng JPG hoặc BMP… (các định dạng file ảnh) để phần mềm tập trung tìm và xác định những kiểu file này trong quá trình tìm kiếm.

Bên cạnh đó, phần mềm cũng cho phép người dùng chọn ổ đĩa có chứa file đã bị xóa để khoanh vùng phạm vi tìm kiếm, giúp quá trình tìm kiếm diễn ra nhanh hơn.

Sau khi quá trình quét kết thúc, bạn chọn tab “File type” để phân loại các file được tìm thấy theo định dạng file, chọn mục “File path” để phân loại file theo từng thư mục (thư mục chứa file trước khi bị xóa) và mục “Delete File” để liệt kê những file đã bị xóa nhầm (loại trừ các file bị mất do format ổ đĩa).

Tại đây chọn file cần khôi phục (dựa vào tên file), sau đó nhấn nút “Recover” rồi chọn vị trí để lưu file để phục hồi lại file đã bị mất trên ổ cứng.

Với sự trợ giúp của Amigabit Data Recovery người dùng sẽ có thêm một biện pháp “cứu cánh” nếu chẳng may xóa nhầm hoặc dữ liệu bị biến mất mà không rõ lý do.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân Trí)