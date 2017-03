Tải tại website http://websitetinhoc.com (dung lượng 47,27MB), tương thích Windows XP/Vista/7.



Phiên bản mới CT 2010 bổ sung thêm công cụ PC Check Live kiểm tra các hoạt động trên máy tính và đưa ra thông báo cho bạn biết. Nhấn > Settings để cấu hình, chọn thời gian để công cụ tự động kiểm tra tại mục How often should my PC be checked (mặc định là một giờ), đồng thời đánh dấu vào các mục trong What should be checked như Activate and updated security programs (thông báo khi có một chương trình diệt virus đang hoạt động và mỗi khi có bản cập nhật mới), Hard drive condition (giám sát sức khoẻ ổ cứng, dựa vào công nghệ S.M.A.R.T), Memory on hard drive (dung lượng trống trên ổ cứng), Processor temperature (nhiệt độ), New updates for installed MAGIX products (khi có bản cập nhật mới của CT 2010), đánh dấu chọn mục Execute PC Check Live automatically when Windows starts để khởi động PC Check Live cùng Windows.

Một cải tiến khác là chức năng Automatic tuning giúp tự động kiểm tra lỗi trên máy tính, bạn nhấn Check PC để sử dụng công cụ này. Cửa sổ System analysis running… thống kê quá trình “rà soát”, nếu phát hiện một thành phần bị lỗi thì ô vuông tượng trưng bên trên sẽ có màu đỏ.

Quét xong, chương trình sẽ đưa ra tổng số lỗi trong hộp X problems found (X: số lỗi), bạn nhấn Fix all problems để sửa, cũng như tối ưu hệ thống cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nếu chỉ sửa một lỗi cụ thể, bạn nhấn vào nút bên phải lỗi đó (nút Clean hoặc Optimize). Mặc định, CT 2010 chỉ tự động tối ưu các mục: các chương trình khởi động cùng Windows (Optimize system start), quét file rác (Delete garbage data), xóa dấu vết truy cập internet (Remove Internet traces), tối ưu swapfile (Optimize swapfile), tối ưu các dịch vụ chạy nền trong Windows (Optimize services). Nếu muốn “giao thêm việc” cho chương trình, bạn nhấn Settings, đánh dấu vào các công việc khác, bao gồm: sửa registry (Repair registry), dò tìm và cập nhật driver (Update drivers), giải phân mảnh ổ đĩa (Defragment drives), giải phân mảnh registry (Defragment registry).

Giao diện chương trình

Ngoài chức năng tự động tối ưu, bạn có thể sử dụng các công cụ khác trong CT 2010 thông qua các thẻ :

1. Increase performance: Với chức năng chính là tăng tốc độ hoạt động của hệ thống, nhóm Increase performance gồm các công cụ quen thuộc như: Clean registry (dọn dẹp các khóa registry lỗi), Defragment registry & Defragment drives. Bên cạnh đó, CT 2010 được “trang bị” thêm công cụ Internet tuning giúp tăng tốc truy cập internet. Trường Browser settings, bạn đánh dấu vào trình duyệt đang sử dụng để tối ưu tốc độ hoạt động của chúng (hỗ trợ Internet Explorer và Firefox). Trường Network settings, bạn đánh dấu vào Activate general network optimization để tinh chỉnh thiết lập internet, không phụ thuộc vào việc bạn sử dụng trình duyệt nào. Nhấn Restore để trở về trạng thái ban đầu khi chưa tối ưu.

Bạn chọn Configure system start để quản lý các tiến trình khởi động cùng Windows, nhấn Add Entry để thêm vào một tiến trình mới, nhấn Optimize automatically để chương trình tự động lựa chọn các tiến trình cần thiết, loại bỏ những thành phần không quan trọng. Tương tự, chức năng Configure services cho phép bạn xem và quản lý các dịch vụ trong Windows. Nhấn Optimize automatically để chương trình chọn lựa chế độ hoạt động tốt nhất cho từng dịch vụ. Chức năng Update drivers giúp bạn cập nhật driver mới nhất cho các thiết bị trên máy tính, nhấn Start update driver để dò tìm, trong hộp Driver test results liệt kê các driver lỗi thời, nhấn vào tên driver > Download and update để tải về driver mới. Nếu sau khi cập nhật driver, Windows không khởi động được, bạn nhấn F5 trong quá trình khởi động, chọn Last known functioning configuration.

Tại từng mục có nút Restore để bạn phục hồi lại về trạng thái trước khi tiến hành tối ưu, sau khi nhấn Restore, chọn một thời điểm cần phục hồi lại trong danh sách.

2. Free up memory: Nhấn Clean hard drive và Delete Internet history để dọn dẹp file rác ổ cứng và lịch sử truy cập internet trên trình duyệt. Chọn Data manager để dễ dàng quản lý các file trên ổ cứng, sau khi chọn tên ổ đĩa trong khung File browser bên trái, chương trình sẽ tiến hành thống kê dung lượng của từng file, các file có dung lượng lớn trong mỗi folder sẽ được chương trình xếp vô mục [large files in this folder]. Bạn nhấn lên các file cần xóa, chọn Insert để đưa chúng vào Deletion list bên phải, bên dưới là hai nút Delete file (xóa file trong danh sách), và Burn & delete files (ghi các file ra đĩa CD/DVD rồi xóa chúng đi). Bên cạnh đó, mục Data shredder cho phép bạn xóa file vĩnh viễn, với hai mức độ an toàn từ thấp đến cao là Pseudo-random và Gutmann.

3. Secure data: Để đảm bảo an toàn dữ liệu, bạn nhấn Burn backup (sao lưu một vài file, thư mục) hoặc Create partition backup (sao lưu toàn bộ phân vùng, yêu cầu khởi động lại máy trước khi thực hiện). Khi sao lưu, bạn có thể chọn ghi ra CD/DVD/đĩa HD/Blu-ray trong trường Medium bên dưới, nhấn Continue, nếu cần ghi file sao lưu ra nhiều đĩa, bạn đánh dấu vào Burn multi-session CD/DVD trong trường Burn options, nhấn Advanced options… để thiết lập thêm, rồi chọn Start burning. CT 2010 còn có chức năng khác là phục hồi lại các file đã xóa, bạn nhấn Undelete, dò tìm đến thư mục chứa các file bị xóa trước đây trong File browser, nếu thấy có file đó trong sanh sách, bạn chọn file, nhấn Insert, rồi Restore files để khôi phục.

4. Configure Windows: Nếu bạn muốn tối ưu cho netbook, bạn chọn Netbook tuning, đánh dấu vào các mục cần thiết như Deactive degisns để tinh chỉnh lại giao diện làm tăng tốc độ hoạt động và không gian còn khá hẹp trên netbook. Ngoài ra, còn có các chức năng khác giúp bạn thiết lập hiển thị của menu Start và Taskbar (Start menu & taskbar), các hiệu ứng đồ họa trong Windows (Animations & Effects), font chữ (Font smoothing). Mục General settings chứa các thiết lập cơ bản như lên lịch cập nhật Windows, tắt chức năng autoplay của CD… Mục Start settings chứa các tùy chọn khi khởi động, cụ thể như xóa swapfile khi tắt máy, tự động giải phân mảnh file boot, ẩn màn hình khởi động… Để điều chỉnh lại dung lượng swapfile trên từng ổ đĩa, bạn chọn Swapfile, đánh dấu vào Allow Windows to manage RAM for all drives automatically để Windows tự động tạo ra swapfile theo từng trường hợp trên tất cả ổ đĩa. Hoặc chọn User-defined size để xác định dung lượng nhất định cho swapfile được tạo ra.

5. Info – My PC: Gồm các công cụ để bạn xem chi tiết thông tin hệ thống như Windows information (thông tin về hệ điều hành), Show processes (các tiến trình đang hoạt động), System information (thông tin về bộ vi xử lý, BIOS), Display CPU Load (mức độ CPU đang hoạt động), Hard drive status (chi tiết về thời gian sử dụng, nhiệt độ, tình trạng hoạt động của ổ cứng).

Theo T.T (VNN / e-CHÍP)