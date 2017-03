Để bảo vệ máy tính, ngoài chương trình antivirus, bạn cần phải trang bị thêm 1 bức tường lửa (firewall) để quản lý các kết nối Internet và những sự xâm nhập trái phép. Mặc định, Windows cũng đã trang bị cho bạn Firewall để sử dụng, tuy nhiên theo đánh giá của nhiều người thì Firewall của Windows thuộc loại… kém và không đáng tin tưởng.

Không giống với các chương trình Antivirus nổi tiếng thường có phiên bản miễn phí, các thương hiệu bảo mật nổi tiếng không cung cấp các phiên bản firewall miễn phí, hoặc nếu có thì cũng thuộc loại khó sử dụng và thường xuất hiện những thông báo… khiến người dùng bối rối khi quyết định.

Nếu bạn đang tìm kiếm 1 chương trình firewall miễn phí và dễ sử dụng nhưng lại có đầy đủ sức mạnh để trở thành “rào cản” đáng tin cậy cho máy tính của bạn thì PC Tools Firewall Plus có lẽ là sự lựa chọn thích hợp nhất.

PC Tools Firewall Plus, firewall miễn phí của hãng bảo mật nổi tiếng PC Tools, sẽ quản lý các kết nối Internet trên máy tính và chỉ cho phép các chương trình đáng tin cậy hoạt động. Với cách thức này, nguy cơ bị lây nhiễm các chương trình độc hại như virus hay spyware, key logger và các kết nối trái phép của hacker để đánh cắp dữ liệu sẽ được giảm tải xuống mức thấp nhất. Download chương trình hoàn toàn miễn phí tại đây.

Nếu đã từng sử dụng các firewall khác trước đây, bạn sẽ nhận thấy rằng chúng rất khó sử dụng, bạn sẽ phải có những hiểu biết nhất định về mạng Internet và hệ thống để thiết lập sao cho hợp lý. Tuy nhiên, với PC Tools Firewall Plus, các tùy chọn đã được thiết lập mặc định sao cho phù hợp với tất cả các đối tượng sử dụng, và cho dù bạn không cần phải thiết lập lại thì chương trình cũng đã được trang bị sức mạnh lớn nhất để trở thành “vệ sĩ đáng tin cậy”.

Những tính năng chính và nổi bật của PC Tools Firewall Plus:

- Tính năng nổi bật nhất của chương trình này đó là giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Bạn có thể thiết lập tắt hoặt mở Firewall và các chức năng khác ngay trong giao diện chính của chương trình.

- Tự động ngăn chặn các phần mềm kết nối vào Internet trái phép: một khi được cài đặt, Firewall Plus mặc định được thiết lập ở chế độ an toàn và chỉ cho phép những chương trình tin cậy kết nối vào Internet. Khi cài đặt 1 chương trình mới trên hệ thống và nếu chúng muốn kết nối Internet, Firewall Plus sẽ hỏi ý kiến của bạn, và bạn chỉ thực hiện công việc đơn giản đó là quyết định xem có cho chương trình đó kết nối vào Internet hay không. (Nhấn Allow để chấp nhận và Block để từ chối). Điều này đảm bảo không có 1 chương trình trái phép nào có thể kết nối Internet để gửi ra ngoài những thông tin trên máy tính mà bạn không biết.

- Khác với các firewall khác thường xuyên phải xin ý kiến người dùng khi phát hiện ra những khả nghi, PC Tools Firewall Plus sẽ tự động bảo vệ máy tính mà không cần phải hỏi ý kiến. Tính năng này đảm bảo chương trình sẽ không quá gây phiền toái cho người sử dụng mà vẫn đảm bảo được độ an toàn cao nhất.

- PC Tools Firewall Plus cung cấp 2 chế độ làm việc, tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà bạn có thể chọn chế độ làm việc hợp lý:

+ Chế độ Normal User dành cho người dùng phổ thông và những người không có kiến thức sâu về mạng và hệ thống. Chế độ này có giao diện và những thiết lập đơn giản nhưng cũng quá đủ để bảo vệ sự an toàn cho hệ thống.

+ Chế độ Expert dành cho những người có yêu cầu cao hơn với những thiết lập phức tạp.

- Chế độ kết nối an toàn (Stealth Mode) cho phép bạn kết nối vào 1 máy tính khác thông qua Internet hoặc mạng nội bộ, nhưng lại ngăn cản không cho máy tính đó kết nối ngược trở lại với máy tính bạn. Điều này đảm bảo rằng bạn luôn ở thế chủ động khi kết nối.

- Tính năng SPI (Stateful Packet Inspection) được chương trình sử dụng để kiểm duyệt dữ liệu, đảm bảo rằng mỗi gói dữ liệu gửi đến máy thông qua Internet hoặc mạng nội bộ đều “sạch sẽ” trước khi cho phép nhận hoặc download chúng.

- Và tính năng không thể thiếu đối với các chương trình bảo mật đó là chế độ tự động cập nhật cơ sở dữ liệu để đảm bảo chương trình luôn phát hiện kịp thời những phần mềm độc hại mới nhất.

Ngoài những tính năng chính nêu ở trên, PC Tools Firwall Plus còn những tính năng hữu ích khác mà bạn có thể dần khám phá thông qua quá trình sử dụng.

Với những tính năng mạnh mẽ và dễ sử dụng, PC Tools Firewall Plus là phần mềm bảo mật nên có trên máy tính của những người dùng phổ thông lẫn những người dùng thành thạo. Hy vọng, máy tính của bạn sẽ có thêm một “vệ sĩ” đáng tin cậy.