Theo lịch trình của Microsoft, Office 2010 sẽ được phát hành vào tháng 6 tới và hôm qua hãng đã công bố các phiên bản Office 2010 được bán ra đều gồm chương trình trọng tâm như Word, Excel, PowerPoint và oneNote. Phiên bản Office Home and Student chỉ gồm có 4 chương trình lõi sẽ có giá 149USD và được cài đặt trên ba máy tính tại các hộ gia đình. "Product Key Card" có một đoạn mã để mở khóa cho một bản sao Office 2010 được tải trước trên máy tính mới sẽ có giá 119USD.

Microsoft sẽ bán một phiên bản chỉ dành cho giáo dục là Office Professional Academic thông qua các gian hàng sách của trường và một số đại lý với giá 99USD. Ngoài những chương trình lõi, phiên bản Academic sẽ gồm cả chương trình quản lý thư điện tử Outlook, Publisher và phần mềm cơ sở dữ liệu Access.

Còn Phiên bản Office Home and Business cũng gồm chương trình Outlook và 4 chương trình lõi sẽ có giá 297USD khi phần mềm được đóng gói hay 199USD dành cho các “Product Key Card” của chúng.

Microsoft cho biết, hãng sẽ bán Office Professional gồm Outlook, Publisher, Access và hỗ trợ kỹ thuật với mức giá 499USD hoặc 249USD cho “Product Key Card”.

Các phiên bản đóng gói của Professional Academic, Home and Business và Professional được đăng ký để cài đặt trên hai máy tính. Ngoài ra, Microsoft cũng sẽ bán các gói Home and Student, Home and Business và Professional bằng cách tải qua mạng internet. Tất cả các phiên bản này đều có trong ứng dụng Office trên nền web. Đó là những phiên bản của các chương trình Office lõi của Microsoft có trọng lượng nhẹ và hoạt động trên trình duyệt.

Microsoft đã chậm trễ hơn so với Google về việc mang cách xử lý văn bản, bảng tính và các phần mềm khác chạy trên nền web thay vì trên PC như hiện nay. Nhưng Microsoft tin rằng, những người dùng máy tính vẫn muốn nhiều lựa chọn định dạng hơn và nhiều tính năng khác đủ sức thuyết phục để họ bỏ tiền cho các phiên bản đầy đủ tính năng chạy trên máy tính để bàn.

