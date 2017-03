Hãng sản xuất vi xử lý Nvidia vừa cho ra mắt thế hệ vi xử lý di động đầu tiên trên thế giới được tích hợp kèm thêm cả vi xử lý 4G LTE, có tên gọi Tegra 4i.



Việc tích hợp chung giữa vi xử lý trung tâm và chip xử lý 4G LTE sẽ giúp tiết kiệm dung lượng pin sử dụng, thay vì phải sử dụng năng lượng cho 2 thành phần tách biệt như trước đây. Bên cạnh đó, các hãng sản xuất smartphone cũng sẽ tiết kiệm được kinh phí sản xuất khi sẽ phải tốn tiền đầu tư vào vi xử lý, thay vì phải đặt mua 2 thành phần riêng biệt như trước đây.

Sơ đồ cấu trúc của vi xử lý Tegra 4i



Tegra 4i, ban đầu được biết đến với tên mã “Project Grey”, được trang bị 60 vi xử lý đồ họa, so với 72 vi xử lý đồ họa như trên Tegra 4. Tegra 4i sẽ gồm 4 lõi xử lý chính với tốc độ 2.3GHz, kèm theo một lõi xử lý tiết kiệm năng lượng thứ 5 dùng để xử lý các tác vụ nhẹ và không cần quá nhiều sức mạnh của vi xử lý chính.



Theo Nvidia, Tegra 4i sẽ trang mang lại hiệu suất cao nhất cho mỗi lỗi xử lý có trong bộ vi xử lý chính. Nvdia cũng cho biết Tegra 4i có kích cỡ chỉ bằng một nửa so với vi xử lý Snapdragon 800 của Qualcomm.



Nvidia hy vọng sự ra mắt của Tegra 4i sẽ giúp thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất smartphone, đặc biệt trong cuộc đua với “đối thủ nặng ký” Qualcomm hay mới đây nhất là Intel trên thị trường vi xử lý di động.



“Đây là một bước tiến lớn của Nvidia”, Phil Carmack, phó chủ tịch bộ phận kinh doanh di động của Nvidia cho biết. “Đây là lần đầu tiên tiên chúng tôi đưa ra một giải pháp tích hợp và nó sẽ làm thay đổi xu thế sẵn có của thị trường hiện nay”.



Tegra 4i được ra mắt chỉ ít tuần sau khi Nvidia cho ra mắt thế hệ vi xử lý Tegra 4 được xem là nhanh nhất thế giới dành cho các thiết bị di động. Tháng trước, Qualcomm, đối thủ nặng ký của Nvidia cũng cho ra mắt 2 dòng vi xử lý di động mới nhất, Snapdragon 600 và Snapdragon 800. Cả 2 thế hệ vi xử lý này đều cho hiệu suất tốc hơn so với thế hệ Snapdragon S4 Pro trước đây cũng như được tích hợp cả chip 4G LTE và Wifi.



Cùng với Tegra 4i, Nvidia cũng cho ra mắt chiếc smartphone có tên gọi Phoenix như một sản phẩm mẫu để thử nghiệm thế hệ vi xử lý mới của mình, nhằm 2 mục đích: trình diễn tốc độ và các tính năng của Tegra 4i cũng như hỗ trợ cho các nhà sản xuất smartphone có thể sớm trang bị Tegra 4i vào các sản phẩm của mình để đưa ra thị trường nhanh hơn.



Ndividia cho biết chiếc smartphone Phoenix sẽ chỉ là sản phẩm mẫu và không được tung ra thị trường.

Smartphone Phoenix được Nvidia giới thiệu để trình diễn sức mạnh của Tegra 4i



Từng là hãng sản xuất vi xử lý đồ họa lớn nhất thế giới dành cho máy tính cá nhân, Nvidia đã đặt chân vào thị trường vi xử lý di động sau khi có những dấu hiệu xuống dốc của thị trường PC. Hiện Nvidia và Qualcomm là 2 hãng sản xuất vi xử lý lớn nhất thế giới, xuất hiện trên hầu hết các thiết bị di động nổi tiếng nhất hiện nay.



Với sự ra mắt của hàng loạt thế hệ vi xử lý mới của cả Nvdia lẫn Qualcomm, hứa hẹn thị trường di động trong tương lai sẽ càng trở nên sôi động hơn và đặc biệt, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm những smartphone ngày càng mạnh mẽ hơn. Chưa dừng lại ở đó, việc ra mắt các thế hệ vi xử lý mới sẽ kéo theo việc các thế hệ vi xử lý cũ (nhưng vẫn có đủ sức mạnh) sẽ được giảm giá, điều này sẽ giúp người dùng có được cơ hội sử dụng smartphone với cấu hình mạnh mẽ nhưng có giá thành phải chăng hơn.

