Sau khi Windows Phone 8 được trình làng kèm theo thông tin những thế hệ smartphone sử dụng nền tảng Windows Phone 7 cũ sẽ không được hỗ trợ nâng cấp lên nền tảng mới, điều này khiến không ít người dùng cảm thấy thất vọng.



Tuy nhiên Nokia vẫn có động thái cho thấy hãng không bỏ rơi người dùng khi giới thiệu bản nâng cấp Windows Phone 7.8. Về cơ bản, Windows Phone 7.8 là phiên bản sẽ mang lại cho người dùng một vài tính năng và giao diện tương tự như trên phiên bản Windows Phone 8 mới nhất, một “bán vá” được cho là để không làm mất lòng tin của người sử dụng.

Nokia vẫn chư “bỏ rơi” người dùng Windows Phone 7 cũ trước đây



Mới đây, hãng điện thoại Phần Lan vừa thông báo sẽ bắt đầu cho phép người dùng các sản phẩm thuộc dòng Lumia cũ nâng cấp lên nền tảng Windows Phone 7.8 mới nhất.



Nokia cho biết những người dùng đang sở hữu Lumia 510, 610, 710, 800 và 900 sẽ nhận được thông báo ngay khi có phiên bản nâng cấp Windows Phone 7.8 phù hợp cho thiết bị của họ. Thời gian nâng cấp sẽ kéo dài trong suốt tháng 2 này, do vậy nếu vẫn chưa nhận được thông báo nâng cấp, Nokia khuyên người dùng hãy tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.



Nokia cho biết hãng đã trải qua một quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt trước khi phát hành bản nâng cấp Windows Phone 7.8. Về tính năng, Windows Phone 7.8 được trang bị thêm nhiều tính năng chia sẻ thông qua Internet hay Bluetooth, thêm các ứng dụng đặc trưng của Nokia trên Windows Phone 8 như City Lens, Camera Extra… là những tính năng cho phép khai thác nhiều hơn sức mạnh từ camera trên thiết bị.



Bên cạnh đó, Windows Phone 7.8 cũng mang lại các tính năng về điều chỉnh giao diện, cho phép người dùng thay đổi kích cỡ của các ô ứng dụng trên giao diện Tile ở màn hình khởi động cũng như thêm tùy chọn cho màn hình khóa trên thiết bị.



Người dùng cũng có thể sử dụng hình nền trên công cụ tìm kiếm của Bing để làm hình nền mặc định cho thiết bị và sẽ tự động thay đổi mỗi ngày, tùy thuộc vào hình nền hiển thị trên Bing.



Ngoài ra, Windows Phone 7.8 cũng hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ mới cho người dùng so với phiên bản Windows Phone 7 và Windows Phone 7.5 trước đây.



Để đảm bảo nhận được thông báo cập nhật mới nhất, người dùng có thể tùy cập tùy chọn “Phone Update” ở mục “Settings”, sau đó kích hoạt tính năng “Notify me when new updates are found”.



Nokia cũng cho biết người dùng nên liên hệ các đại lý hoặc các trung tâm bảo hành của Nokia nếu không nhận được thông báo nâng cấp lên phiên bản Windows Phone 7.8 mới nhất trong vòng 3 tuần tới.

Theo T.Thủy (Dân Trí)