Tuy nhiên, sau khi tiến hành nâng cấp, bạn sẽ thấy dung lượng ổ cứng tăng lên khá nhiều, vậy làm thế nào để lấy lại được những không gian này?

Để làm được việc này, bạn truy cập vào My Computer, nhấn phải chuột vào ổ hệ thống (thường là ổ C:\) và chọn Properties. Nhấn vào Disk Cleanup và chờ một lát để nó tiến hành phân tích nhằm lấy lại không gian cho ổ cứng.

Trong hộp thoại Disk Cleanup mới hiện ra, bạn tiếp tục nhấn Clean up system files để kiểm tra thêm các tập tin hệ thống. Khi đã hoàn tất, bạn đánh dấu chọn vào tất cả các ô, trong đó có thư mục Windows.old là chiếm nhiều dung lượng nhất, cuối cùng nhấn OK > Deleted files để xóa an toàn các tập tin này.

Bên cạnh đó, nếu bạn không muốn nâng cấp Windows thì có thể tải về tập tin ISO Windows 10 Technical Preview build 9860 để cài mới tại đây http://goo.gl/LHorUk (32-bit, dung lượng 2.8 GB) hoặc http://goo.gl/N2miy8 (64-bit, dung lượng 3.7 GB).

MINH HOÀNG