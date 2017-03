Nhờ công nghệ hiện đại, những người mong muốn học tập đã được tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn. Tri thức nhân loại được số hóa và người học hay người dạy có thể truy cập để chia sẻ hoặc tìm kiếm sách giáo khoa, tài liệu… thông qua các ứng dụng đơn giản trên điện thoại thông minh và máy tính. Việc tiếp cận dễ dàng các phương tiện số đã làm nảy sinh bài toán mới: Liệu người dùng có yêu tâm khi để cho con trẻ sử dụng điện thoại thông minh hay không? Và chúng ta có thể học thay vì chơi các trò vô bổ khi làm bạn với tablet hay không? Những vấn đề này được giải quyết khi chúng ta cài đặt những ứng dụng Windows và Windows Phone đáp ứng các nhu cầu học tập, giáo dục.. cho bản thân và trẻ nhỏ.

Ứng dụng dành cho bé

Không đơn thuần chỉ là công cụ lướt web, gọi điện, máy tính bảng và điện thoại smartphone đã tạo ra những cơ hội tuyệt vời,hỗ trợ các bậc cha mẹ công cụ làm sắc nét bộ não cho các bé ở độ tuổi còn nhỏ, thông qua những ứng dụng trực quan phong phú hay các trò chơi tương tác.Tiêu biểu cho các ứng dụng này là Sesame Street và Dr. Seuss.

Sesame Street

Là một trong những bộ phim truyền hình dài tập được trẻ em toàn cầu xem nhiều nhất, đây có thể là phương pháp tốt để giới thiệu cho các bé chương trình học tiếng Anh và Toán nhờ các nhân vật và đặc tính nổi bật. Sesame Street là chương trình học rất thú vị và có thể với con bạn, đây là cách tốt nhất để học kiến thức cơ bản về bảng chữ cái và số học. Để tải về ứng dụng cho thiết bị Windows, người dùng có thể vào địa chỉ: http://apps.microsoft.com/windows/app/fd246e8a-6862-4d55-b067-d2f18bc617c7

Nếu muốn con bạn có thể đếm cùng nhân vật Bert nổi tiếng, có thể sử dụng ứng dụng Windows Phone mang tên Bert’s Bag tại địa chỉ: http://www.windowsphone.com/s?appid=acbc48fd-ef79-4c62-88fb-f0408dfa54fc

Dr. Seuss

Nếu bạn lớn lên cùng suy nghĩ trứng và giăm bông có màu xanh lá cây, nghĩa là bạn sẽ nhận lời cảm ơn của Tiến sĩ Seuss. Tiến sĩ đã đồng hành với các bé, đưa thế giới tâm tư cùng trí tưởng tượng phong phú của các em vào sách vở và các câu chuyện.

Những tiểu phẩm văn học cổ điển như The Cat in the Hat, How the Grinch Stole Christmas! và The Lorax hiện có sẵn trên Windows Store. Những tác phẩm này với độ tương tác và tường thuật chuyên nghiệp, là bộ chuyện liên kết tuyệt vời giữa từ và hình ảnh, sẽ giúp trẻ nhanh chóng học được từ khóa, khi chạm, nói hay tương tác cùng ứng dụng.

Games

Thăm dò và thử và sai là cách tốt nhất để phát triển khả năng. Các ứng dụng tương tác đã phát huy tối đa tính năng trong lĩnh vực này nhờ cho phép trẻ em liên lạc, nói chuyện, và tư duy theo nhiều hướng thử nhất. Ứng dụng My Talking Tom (Windows Phone) là một trong những ứng dụng như vậy. Đây là con mèo sẽ đưa ra các phản hồi tùy thuộc cách trẻ em tương tác với nó. Ứng dụng này giúp kết hợp hàng ngàn các chi tiết, từ quần áo, phụ kiện và đồ nội thất giúp các bé tha hồ sáng tạo.

Hoặc bé có thể phiêu lưu trong Disney Infinity: Toy Box (Windows), nơi bé tự xây dựng và chơi trong thế giới chính bé tạo ra.

Học nữa, học mãi

Việc học không phải chỉ dành cho con trẻ, mà việc tiếp tục tiếp thu kiến thức và trải nghiệm là tiến trình dài của mỗi con người. Việc này nhờ công nghệ, có thể giảm bớt đi các gian nan. Như vậy, chỉ cần và thao tác, chúng ta có thể tiếp cận những kiến thức bổ ích mới.

Ứng dụng Khan Academy bản dành cho (Windows và Windows Phone), là một dịch vụ phi lợi nhuận, đưa các bài học theo định dạng video, cho các kiến thức đa dạng, từ khoa học máy tính cho đến những vấn đề xã hội hoàn toàn miễn phí.Hàng tháng, có khoảng 10 triệu người học đã tiếp thu những kiến thức bổ ích từ những giờ học nhập vai từ các video trong giáo trình Khan Academy.

Hoặc nếu bạn muốn hiểu xem máy tính làm việc như thế nào, ô tô, tên lửa hay vệ tinh hoạt động ra sao, hãy thử ứng dụng How Stuff Workstại địa chỉ http://apps.microsoft.com/windows/de-at/app/howstuffworks/8799e957-9ecf-4620-86cc-76cc06bb146b

Hoặc nếu muốn bổ trợ kiến thức về không gian, quỹ đạo, địa lý trái đất, World Atlas by National Geographic sẽ là chuyên gia. Ứng dụng hoàn toàn phù hợp với các câu hỏi liên quan đến khoa học này có tại các địa chỉ:

Windows: http://apps.microsoft.com/windows/app/e9f4ef3c-606a-4c13-a675-6304f9a8255a

Windows Phone: http://www.windowsphone.com/s?appid=4abd2110-d6d6-df11-a844-00237de2db9e

