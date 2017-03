Cardiograph

Là ứng dụng đo nhịp tim, Cardiograph cho phép trích xuất kết quả theo dõi sức khỏe của nhiều người cùng lúc để tạo thành hồ sơ lưu trữ và tham khảo khi cần thiết. Cardiograph sử dụng camera tích hợp của điện thoại để lưu dấu vân tay và tính toán nhịp tim theo cách tương tự mà thiết bị y tế chuyên nghiệp sử dụng. Cardiograph có 4 tính năng và đặc điểm chính:

- Đo nhịp tim: Không cần sử dụng bất cứ phần cứng bên ngoài nào, chỉ cần dùng chính camera của điện thoại hoặc máy tính bảng là bạn đã có thể đo chính xác được nhịp tim với Cardiograph. Điều này rất hữu ích trong trường hợp bạn đang có các vấn đề liên quan tới tim.

- Lưu kết quả và cho phép tra cứu dễ dàng

- Có thể tạo nhiều hồ sơ “bệnh án” khác nhau, cho phép sử dụng chung thiết bị chuẩn đoán cho nhiều người, chẳng hạn như bạn bè, các thành viên trong gia đình…

- Giao diện thiết kế gọn gang và trực quan.

Cardiograph là sản phẩm của Công ty phần mềm BioBeats. Công ty này đang hợp tác với trường Imperial College London và một số nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân để phát triển một ứng dụng đo kinh mạch hiển thị biểu đồ giống như máy ghi điện tim. Biểu đồ này giúp cung cấp các thông tin thiết yếu về cách thức hoạt động của tim, lượng máu được bơm và khoảng thời gian giữa các nhịp đập. BioBeats hy vọng ứng dụng sẽ giúp bệnh nhân tự theo dõi mức độ stress của họ, đồng thời hệ thống này có thể được sử dụng để kiểm tra sức khỏe định kỳ từ xa.

BloodPressurePro

Huyết áp được cho là có liên hệ mật thiết với sức khỏe tim mạch. Hiện có khá nhiều ứng dụng được cho là có khả năng đo huyết áp nhưng thường phải kết nối điện thoại với thiết bị ngoài mới thực hiện được. Tuy nhiên, BloodPressurePro lại là trường hợp ngoại lệ. Sử dụng cách tiếp cận tương tự như sản phẩm của Biobeats, phần mềm này dùng chính camera của điện thoại để đo lượng máu chảy trong tĩnh mạch. Tuy nhiên, các kết quả đo đạc của BloodPressurePro chỉ dùng để tham khảo chứ không hoàn toàn chính xác.

Ngoài huyết áp, BloodPressurePro còn giúp theo dõi chiều cao cơ thể và lập biểu đồ hiển thị khá chi tiết. Huyết áp được phân chia thành 3 mức: cao, bình thường và thấp. Liên quan tới chiều cao cơ thể, BloodPressurePro cung cấp Chỉ số Cơ thể BMI và mức độ chất béo trong cơ thể.

Azumio Stress Check

Stress Check là ứng dụng có chức năng tương tự như BloodPressurePro nhưng có độ chính xác cao hơn. Sử dụng camera trên điện thoại để đo nhịp tim, Stress Check có thể ước lượng mức độ stress của người dùng theo thời gian thực. Ứng dụng này có 4 tính năng chính:

- Xác định mức độ stress của cơ thể

- Xác định ảnh hưởng của các loại stress khác nhau

- Kiểm soát stress và theo dõi quy trình

- Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính lên quan tới stress

Vital Signs App

Ứng dụng này đặc biệt thích hợp cho những ai muốn theo dõi bệnh hen suyễn. Nó giúp đo đạc hơi thở từ lồng ngực bệnh nhân. Vital Signs App sử dụng các bộ cảm biến gia tốc có trên smartphone để theo dõi độ co giãn của lồng ngực khi thở. Phần mềm này cũng đo các thay đổi trên khuôn mặt để tính toán nhịp tim và sử dụng cảm biến chuyển động để đo hơi thở. BioBeats cũng từng nói rằng ứng dụng mới của họ cũng có thể theo dõi được hơi thở, đặc biệt là các dấu hiệu ốm yếu thể hiện qua tiếng ho. Những thông tin đo đạc này có thể giúp bác sĩ chuẩn đoán bệnh chính xác hơn thay vì dựa trên những thông tin do bệnh nhân cung cấp.

Star Analysitic Services

Phần mềm của hãng này có thể phân tích các tiếng ho khác nhau để từ đó xác định xem “bệnh nhân” bị ho do đâu, chẳng hạn do thời tiết khô hanh hoặc ẩm ướt, hoặc do phổi có vấn đề. Phần mềm cũng có thể phân biệt các loại ho thông thường với ho do cảm cúm hoặc các chứng bệnh nghiêm trọng khác. Chỉ cần cài phần mềm của STAR Analysitic Services vào điện thoại và hướng nút mic về phía miệng người cần khám là có thể chuẩn đoán được.

Sway Medical App

Ứng dụng này sử dụng cảm biến chuyển động trên smartphone để kiểm tra khả năng giữ thăng bằng của bệnh nhân, đặc biệt là đối với các vận động viên bị chấn động do va chạm trong lúc thi đấu hoặc tập luyện. Trong số này có bài kiểm tra nhắm mắt đứng bằng 2 chậm hoặc đứng trên một chân. Trở ngại duy nhất của ứng dụng này là đắt – 199USD/năm.

UHear

UHear là ứng dụng kiểm tra thính giác khá tốt với hai bài test chính: nghe trong môi trường yên tĩnh và nghe trong môi trường ồn ào. UHear có 3 phần chính: Hearing Sensitivity, Speech in Noise (tương ứng với 2 bài test trên) và một danh sách gồm 12 câu hỏi để xác định những vấn đề liên quan tới thính giác mà bạn thường gặp. UHear hiện đang được cung cấp trên dịch vụ iTunes của Apple và dành chủ yếu cho dòng điện thoại iPhone. Theo một thống kê chưa đầy đủ, hiện đang có khoảng 65% người Mỹ trước 65 tuổi gặp vấn đề về thính giác, và khoảng 6 triệu người Mỹ trong độ tuổi từ 18 - 44 bị … lãng tai.

Theo Tuệ Minh Tổng hợp (VnMedia)