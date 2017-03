(PLO) - PDF là một trong những định dạng khá phổ biến hiện nay nhờ tính bảo mật cao và gọn nhẹ. Tuy nhiên, đôi khi tải về một tập tin PDF bị đặt mật khẩu, bạn sẽ không thể xem, chỉnh sửa hay in ấn gì được… Lúc này, hãy nhờ đến sự trợ giúp của các công cụ mở khóa dưới đây.

1) PDFUnlock (https://www.pdfunlock.com/):





Đây là dịch vụ trực tuyến hàng đầu để loại bỏ mật khẩu hay bất kì hạn chế gì trong các tập tin PDF. Điểm tốt nhất của dịch vụ này, chính là khả năng hỗ trợ cả hai kết nối http và https. Ví dụ, nếu bạn chỉ muốn gỡ bỏ mật khẩu của một tập tin PDF bình thường thì chỉ cần sử dụng kết nối http là được, ngược lại, nếu tập tin đó có gì quan trọng hoặc bí mật, thì bạn nên sử dụng kết nối https để an toàn hơn.

PDFUnlock hỗ trợ bạn tải lên các tập tin PDF từ máy tính và các dịch vụ đám mây như Dropbox và Google Drive. Lưu ý rằng dung lượng tối đa cho một tập tin mà nó hỗ trợ là 10MB, sau khi tải thành công, bạn chỉ cần kích vào nút Unlock và chờ một lát là được.

2) Free My PDF (http://www.freemypdf.com/):

Đây là một dịch vụ miễn phí tương tự như PDFUnlock, giúp bạn loại bỏ các hạn chế về sao chép, chỉnh sửa, in ấn và giải nén. Tuy nhiên, nó không cung cấp một kết nối an toàn (https) khi gỡ bỏ mật khẩu, do đó chỉ thích hợp với các tập tin PDF thông thường. Bên cạnh đó, nó sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu để xem thì mới có thể mở khóa được (lưu ý rằng tập tin PDF có thể được khóa bởi 2 loại mật khẩu khác nhau).

Tuy nhiên, kích thước tập tin mà nó hỗ trợ lên đến 150 MB. Việc bạn cần làm là nhấn Choose File rồi chọn đến tập tin cần thao tác, sau đó kích vào nút Do it để chương trình bắt đầu làm việc.

3) Unlock - PDF (http://www.unlock-pdf.com/):





Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để mở khóa các tập tin PDF bị hạn chế việc in ấn, hoặc copy & paste. Tuy nhiên, Unlock-PDF không làm việc được với mật khẩu người dùng (User password). Cách thức thực hiện cũng khá đơn giản, bạn nhấn Choose File rồi chọn đến tập tin bị đặt mật khẩu, cuối cùng nhấn Unlock File để kết thúc.

Ngoài các dịch vụ trực tuyến bên trên, bạn cũng có thể sử dụng các phần mềm miễn phí hoặc trả phí sau đây để loại bỏ hạn chế từ các tập tin PDF.

4) Appnimi PDF Password Recovery (http://goo.gl/O1vKsF):

Đây là một ứng dụng miễn phí được thiết kế dành riêng cho người dùng Windows, cho phép bạn tìm kiếm mật khẩu của các tài liệu PDF được bảo vệ. Theo các nhà phát triển chương trình này, nó có thể lấy lại mật khẩu bất kì từ tập tin PDF, ngay cả mật khẩu phức tạp hoặc đơn giản.

Để phá mật khẩu của một tập tin, Appnimi PDF Password Recovery sử dụng kĩ thuật Brute Force mạnh mẽ, nhưng việc này khá mất thời gian. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng phương pháp phá mật khẩu bằng từ điển (Dictionary Attack) của chương trình để rút ngắn thời gian hơn.

5) PDF Password Remover Tool (http://goo.gl/jhkfg):

Đây là một công cụ khá phổ biến hiện nay để giải mã các tập tin PDF bị bảo vệ bởi các mật khẩu từ chủ sở hữu. Mật khẩu dạng này có thể ngăn chặn người xem khỏi việc chỉnh sửa, chọn văn bản, in ấn và không được thay đổi bất kì thuộc tính hay hình thức nào của tập tin…

Việc sử dụng cũng khá đơn giản, đầu tiên bạn kích vào biểu tượng “…” ở mục Open PDF file rồi chọn đến tập tin cần phá mật khẩu, tương tự như vậy cho thư mục đích (Save PDF file) để lưu trữ tập tin sau khi gỡ bỏ hạn chế hoàn tất. Cuối cùng, nhấp vào nút Convert để chương trình bắt đầu làm việc.

MINH HOÀNG