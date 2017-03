1) Không quan tâm đến sách hướng dẫn của thiết bị



Sự phổ biến của tính năng plug-and-play đã làm mọi người bỏ qua việc đọc hoặc vứt bỏ đi những cuốn sách hướng dẫn sử dụng đi kèm. Thông thường thì việc này không có gì nghiêm trọng, nhưng với router thì ngoại lệ vì nó thường yêu cầu người dùng phải cấu hình một vài thông số.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải biết cách để truy cập vào bảng điều khiển chính, cấu hình tường lửa, thay đổi các tùy chọn bảo mật và thiết lập lại thiết bị khi gặp phải sự cố. Mặc dù những hướng dẫn trực tuyến trên mạng rất nhiều, nhưng khi gặp vấn đề với router thì cũng là lúc bạn đang không có mạng để tìm cách khắc phục. Vì vậy, hãy lưu lại một bản sao của sách hướng dẫn để sử dụng trong những trường hợp cần thiết.

2) Đặt router bên cạnh tường gạch

Tất cả các hình thức về mạng không dây gần như vẫn còn bị ràng buộc bởi một số hạn chế nhất định, điển hình là sóng phát ra từ router có thể bị chặn bởi những vật thể dày đặc như bức tường gạch, bàn nhà bếp dày hay các đồ nội thất bằng kim loại cũng có thể gây ra vấn đề.

Thay vào đó, bạn nên đặt router trên một mặt phẳng bằng nhựa hoặc gỗ trong một khu vực tương đối thoáng và không có vật cản lớn gần đó. Một không gian mở lớn như phòng khách là tốt nhất.

3) Sử dụng mật khẩu mặc định

Router luôn luôn có một mật khẩu quản trị do nhà cung cấp đặt ra, và rất nhiều người hiện nay vẫn giữ mật khẩu này làm mặc định. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết thì những người khác hoàn toàn có thể truy cập vào router và thay đổi các thiết lập, nếu như trước đó họ đã từng kết nối vào mạng của bạn.

Có nhiều cách để kết nối vào một mạng không dây như đoán mật khẩu, khai thác một lỗ hổng nào đó từ xa. Do đó, việc thay đổi mật khẩu mặc định của router là điều khá cần thiết.

4) Không bật WiFi Encryption

Đây là một trong những sai lầm mà người dùng thường hay mắc phải. Việc không mã hóa mạng không dây sẽ tạo điều kiện cho bất cứ ai cũng có thể bắt được lưu lượng truy cập của bạn, hoặc xâm nhập vào các ổ đĩa mạng mà bạn đang sử dụng.

Cách đơn giản nhất để khắc phục việc này chính là kích hoạt tính năng WiFi Encryption. Tùy vào từng loại router mà các bước thực hiện có thể giống hoặc khác nhau đôi chút, vì vậy nếu không rành, bạn có thể sử dụng sách hướng dẫn để biết cách thực hiện.

5) Thiết lập chế độ mã hóa sai

Hầu hết, các router đều đi kèm với một vài tùy chọn mã hóa, nhưng nó sẽ không cho bạn biết lựa chọn nào là tốt nhất. Thậm chí, nó có thể mặc định là đang sử dụng mã hóa WEP, một tiêu chuẩn cũ và không an toàn. Mặc dù WEP tốt hơn so với không có gì, nhưng chuẩn này không phải là an toàn nhất. Thay vào đó, bạn nên sử dụng chế độ mã hóa WPA2-AES, đặt cho mình một mật khẩu ngẫu nhiên và dài.

6) Sai lầm khi sử dụng các thiết bị không cùng chuẩn

Việc kết hợp các adapter và router không cùng chuẩn sai sẽ gây ra những vấn đề về hiệu suất. Một bộ chuyển đổi chuẩn 802.11ac sẽ chỉ hoạt động ở tốc độ 802.11n nếu như bạn kết hợp nó với một router 802.11n. Do đó, nếu như bạn có một router cũ sử dụng chuẩn 802.11g thì tốc độ sẽ còn chậm hơn nữa. Vì vậy, để khắc phục việc này, bạn nên nâng cấp một trong hai thiết bị để có được tốc độ tốt nhất.

7) Bỏ qua Firewall

Tính năng tường lửa được xây dựng trong router là một trong những tùy chọn khá tốt mà người dùng nên kích hoạt. Trong nhiều trường hợp thì tính năng này đã được kích hoạt mặc định, điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các xâm nhập trái phép từ bên ngoài.

8) Quên cập nhật firmware

Đầu năm nay, một số router của ASUS đã được phát hiện là đang tồn tại lổ hổng, làm cho các ổ đĩa mạng của bạn có thể bị nhìn thấy bởi bất cứ ai trên mạng. Trong trường hợp đó, việc cập nhật firmware hoàn toàn có thể giúp bạn khắc phục được việc này. Mặc dù việc này khá đơn giản, tuy nhiên nếu bạn không thực hiện thì đây sẽ là một sai lầm khá lớn.

9) Tạo ra một tên mạng dễ nhớ

Nếu đang ở trong một chung cư, bạn sẽ thấy rằng tên của các mạng không dây rất giống nhau, chẳng hạn như HOME8435, HOME8411,…Mặc dù việc này không có gì sai, tuy nhiên nó có thể gây ra nhầm lẫn.





