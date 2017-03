Mobile Spy



Nhắc đến Mobile Spy - người ta biết đến như một khắc tinh của những người ưa gian dối, thích các mối quan hệ lằng nhằng. Là phần mềm chạy ngầm trong máy, thực chất Mobile Spy được nhà sản xuất viết ra để theo dõi các thông tin cá nhân trên điện thoại phòng trường hợp bị mất trộm, từ đó giúp chủ nhân hoặc cơ quan chức năng tìm được máy.



Tuy nhiên, trên thực tế Mobile Spy đang là nỗi kinh hoàng của các ông chồng bởi những khả năng mạnh mẽ của nó. Khi được cài đặt vào máy, phần mềm sẽ chạy ở chế độ ngầm định, không có một chút biểu hiện hay bất kỳ hiển thị nào dù người dùng có tìm cách kiểm tra.



Hệ thống keylogger của Mobile Spy sẽ ghi lại tất cả thao tác sử dụng trên bàn phím, lưu lại một bản tin nhắn ngay cả khi chủ máy đã xóa đi. Chưa hết, cuộc gọi của máy sẽ bị lưu lại cùng thời gian, lưu lượng, tên tuổi theo đúng hiển thị trong danh bạ. Với chức năng Cell ID Location, Mobile Spy còn định vị khu vực mà chiếc điện thoại đang hoạt động, sai số khoảng 20 mét, dựa trên phương pháp định vị thông qua 3 trạm phát sóng BTS của nhà mạng.



Ngoài ra, các thông tin khác như ảnh chụp, video, email, link website... người dùng lưu trong máy sẽ tự động được tải lên một địa chỉ máy chủ của Mobile Spy, người cài đặt phần mềm có tài khoản có thể đăng nhập vào để theo dõi trực tuyến.



Tuy nhiên, phí sử dụng của Mobile Spy khá cao, với giá từ 40 USD tới 100 USD cho thời hạn từ 3 tháng đến 1 năm sử dụng.



Phần mềm tương thích với các dòng điện thoại Nokia N-series, E-series, Samsung... chạy HĐH Symbian S60 v3, v5 / iPhone / BlackBerry / Windows Mobile / Android.



Psiloc miniGPS



Hoạt động trên nền HĐH Symbian, Psiloc miniGPS là một phần mềm nhỏ nhưng hữu dụng để định vị. Công nghệ định vị của di động được chia làm 2 loại, một dùng bộ định vị toàn cầu GPS gắn sẵn trong máy, thường chỉ nằm trong các dòng máy đắt tiền. Một là định vị bằng các trạm thu phát sóng BTS của nhà mạng di động, nhà mạng nào có mật độ trạm BTS càng cao, hiệu quả định vị càng chính xác và đó chính là miniGPS.



Các thiết bị định vị theo GPS tuy đắt tiền nhưng lại không thể phát huy tối đa hiệu năng bởi thiết bị này chỉ hoạt động khi ở ngoài trời hoặc dưới lớp mái che mỏng. Còn với miniGPS qua các trạm BTS của nhà mạng dù ở bất kỳ đâu chỉ cần có sóng di động, cũng có thể xác định được vị trí của người dùng. Số lượng trạm BTS trong khu vực càng dày, độ chính xác càng cao, sai số chỉ còn khoảng 10 đến 15 mét.



Ứng dụng công nghệ đó, Psiloc miniGPS cho phép theo dõi điện thoại bị cài đặt từ xa. Chỉ cần định sẵn các địa điểm (ví dụ như tại nhà riêng, công ty...) thì khi người dùng cầm chiếc điện thoại cài đặt sẵn phần mềm này, bước vào đúng các vị trí tương ứng, ngay lập tức máy sẽ tự gửi một tin nhắn thông báo tới một số máy định trước. Ngay cả khi rời khỏi vị trí sang địa điểm khác, phần mềm cũng báo cáo đầy đủ.



Phần mềm tương thích với các dòng điện thoại Nokia N-series, E-series, Samsung... chạy HĐH Symbian S60 v3, v5.



Best CallRecorder



Vốn dĩ chỉ thường xuất hiện trong các bộ phim điệp viên, việc ghi âm cuộc gọi là một hành vi gây khá nhiều tranh cãi trong việc xâm phạm quyền tự do cá nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, các phần mềm này xuất hiện khá đại trà và Best CallRecorder là một sản phẩm trong số đó.



Với tính năng tự động ghi âm cuộc gọi, Best CallRecorder khi được cài đặt vào máy điện thoại khổ chủ sẽ tự động lưu lại các cuộc gọi đến, gọi đi trên điện thoại với chất lượng khá cao. Các cuộc thoại được lưu lại dưới định dạng tệp tin âm thanh AMR và lưu trú trên thẻ nhớ hoặc bộ nhớ trong của máy mà không giới hạn thời gian, dung lượng.



Do vấp phải một số quy định về quyền cá nhân, nên tại một số quốc gia và trên một số dòng điện thoại, khi Best CallRecorder hoạt động sẽ phát ra tiếng kêu "tít tít" nhằm báo hiệu thiết bị đang bị ghi âm. Tuy nhiên, theo nhà phát triển phần mềm, số model điện thoại bị chặn bởi âm thanh này là không nhiều. Phần mềm tương thích với các dòng điện thoại Nokia N-series, E-series, Samsung... chạy HĐH Symbian S60 v3, v5.

