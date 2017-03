Việc nhúng một chức năng của trình duyệt này vào trình duyệt khác có lẽ không còn quá xa lạ, điển hình là add-on IE Tab giúp Firefox hiển thị tốt những website chỉ tương thích với Internet Explorer. Tuy nhiên, sau khi cài đặt Google Chrome Frame, Internet Explorer không những có thể bắt đầu sử dụng công nghệ web mở như HTML5 (vốn mặc định không được hỗ trợ) mà còn được trang bị thêm bộ máy xử lý JavaScript siêu tốc của Google Chrome giúp đẩy nhanh tốc độ mở trang web.

Để cài đặt Google Chrome Frame (chỉ tương thích với Internet Explorer 6, 7, 8 và Windows XP SP2/Vista), bạn dùng Internet Explorer truy cập vào đây và bấm nút Get Google Chrome Frame phía góc phải.

Trong trang web mở ra, bạn đánh dấu ô Optional…, rồi bấm nút Accept and install. Ở hộp thoại xuất hiện kế tiếp, bạn bấm nút Run để bắt đầu quá trình tải và cài đặt Google Chrome Frame trực tuyến. Đến khi thông điệp Thanks for installing for Google Chrome Frame xuất hiện là hoàn tất. Lúc này, bạn khởi động lại Internet Explorer để thay đổi có hiệu lực.

Từ giao diện chính của Internet Explorer, bạn gõ lệnh cf:about:version vào thanh Address và nhấn Enter. Cửa sổ mở ra cho biết engine WebKit và bộ máy xử lý JavaScript V8 của Google Chrome đã được nhúng vào Internet Explorer.

Muốn thử nghiệm tốc độ mở trang web của Google Chrome trong Internet Explorer, bạn chỉ gõ thêm tiền tố cf: trước địa chỉ trang web cần mở, chẳng hạn gõ cf:http://mail.google.com/mail và nhấn Enter để truy cập nhanh Gmail.

Tốt nhất bạn nên đánh dấu những trang web thường ghé thăm với chỉ kiểu này để lần sau mở lại nhanh hơn.