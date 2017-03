HDTV màn hình lớn ngày càng phổ biến tại các gia đình hiện nay. Ảnh: AVSforum.

Nếu màn hình chiếc TV bỗng dưng bị bẩn thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Để giúp người dùng có được thêm kinh nghiệm khi sử dụng HDTV, trang Home Theater Mag đã đưa ra một vài lời khuyên giúp dễ dàng làm sạch màn hình HDTV một cách an toàn và hiệu quả.

Ngày nay, TV màn hình mỏng sử dụng nhiều công nghệ màn hình khác nhau, như LCD, LCD LED hay Plasma bởi vậy đối với mỗi loại TV lại cần có những cách bảo vệ và làm sạch màn hình khác nhau. Bởi vậy, điều đầu tiên mà người dùng cần lưu ý là việc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của sản phẩm mà mình có, xem xét khuyến cáo mà nhà sản xuất đề nghị không sử dụng đối với model của họ. Và tất nhiên, khi đã sử dụng đến bất kỳ chất tẩy rửa nào, thì cũng nên đọc kỹ hướng dẫn và công dụng để tránh có thể gây hại cho màn hình TV.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của TV và công dụng của các loại chất tẩy rửa. Ảnh: Ehow.

Lưu ý, màn hình của HDTV ngày nay khó làm sạch hơn nhiều so với các loại TV CRT màn hình vuông ngày xưa. Nếu như trước đây, có thể lấy các dụng cụ lau kính để làm sạch màn hình thì ngày nay, những hóa chất đó có thể làm bong, hỏng lớp bảo vệ, lớp chống lóa được sử dụng trên màn hình TV. Nếu đã dùng chất làm sạch, người dùng cũng không được phun hay xoa chúng trực tiếp. Dù đã được đính mác "electronics cleaner" (chất làm sạch đồ điện tử) hay "electronics safe" (an toàn với đồ điện tử) thì không có nghĩa chúng sẽ an toàn khi tiếp xúc trực tiếp lên màn hình TV. Hãy để hóa chất tẩy rửa tiếp xúc với các dụng cụ làm sạch như khăn, giẻ hay bông mềm trước.

Đối với tất cả các mẫu TV Plasma, LCD nói chung, lời khuyên của Home Theater Mag là hãy sử dụng vải mềm, sạch và không có xơ vải để làm dụng cụ lau màn hình. Riêng với TV Plasma, nên làm ẩm miếng vải lau và chú ý không sử dụng các loại khăn giấy hay khăn ăn, vì chúng rất dễ làm xước màn Plasma. Còn đối với LCD, lại không được sử dụng các loại xà bông hay chất tẩy mà không được nhà sản xuất khuyên dùng và nên nhớ, trong khi lau cũng đừng bao giờ ấn xuống vì LCD là công nghệ màn hình tinh thể lỏng. Những điều trên đều có khiến cho màn hình của TV có thể gặp vấn đề hoặc hỏng hóc sau này. Cách làm sạch LCD hiệu quả là hãy xoa và lau nhẹ trên bề mặt.

Theo Ngân Lê (Sohoa)