Không hẳn mọi người đều muốn che giấu điều gì đó, nhưng ngày nay chúng ta đem theo rất nhiều thông tin cá nhân trong điện thoại mà chúng ta không muốn người khác biết.

Một cách để bảo mật cá nhân là khóa mật khẩu điện thoại. Dù cách này có thể dùng trong hầu hết trường hợp, bạn lại không thể ngăn khi cho người khác mượn điện thoại để gọi, lướt web hoặc chơi. Trong những lúc này, một mật khẩu cho từng ứng dụng riêng có vẻ thích hợp hơn. Có khá nhiều ứng dụng cho Android có chức năng này, trong đó có Smart AppLock.

Cách thiết lập Smart AppLock:

1. Download Smart AppLock.





2. Khi mở ứng dụng lần đầu tiên, nó sẽ hỏi bạn thiết lập mật khẩu. Mật khẩu mặc định là 7777. Gõ những chữ số này vào ứng dụng.



3. Thẻ App Lock sẽ hiện lên.





4. Chọn nút + màu xanh lá ở cuối.





5. Chọn những ứng dụng bạn muốn khóa bằng mật khẩi. Bạn ấn vào dấu chọn bên cạnh mỗi ứng dụng.





6. Ấn ADD.





7. Cạnh mỗi ứng dụng, bạn sẽ thấy một nút là FAKE. Ấn nút này để bật tin nhắn giả rằng ứng dụng đã sập. Bất cứ khi nào mở ứng dụng ấy, bạn cũng sẽ thấy tin nhắn như "Unfortunately, WhatsApp has stopped." với tên ứng dụng bạn đã chọn. Nếu ai đó thấy tin nhắn này và ấn OK, Smart AppLock sẽ về trang chủ. Nhưng nếu ấn giữ OK, bạn sẽ được hỏi nhập mật khẩu.

Các ứng dụng bạn chọn sẽ được ẩn bằng mật khẩu. Nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn thay đổi mật khẩu mặc định theo cách sau:

1. Lướt sang trái để vào thẻ Settings.





2. Ấn Password & Pattern Settings.





3. Chạm Password và gõ mật khẩu mới.





4. Chọn Password hint để thay đổi gợi ý mật khẩu có sẵn.





5. Bạn cũng có thể chuyển sang khóa bằng mô hình, cử chỉ hay ký tự. Ấn Lock Type để chuyển đổi.

Việc này sẽ chuyển tất cả mật khẩu cho ứng dụng bạn chọn. Nếu bạn muốn dùng mật khẩu khác nhau cho từng ứng dụng, thử theo cách sau:

1. Mở Smart AppLock và lướt sáng trái vào thẻ Settings.





2. Ấn Multiple Passwords.





3. Ấn Add Password.





4. Tại đây bạn có thể chọn từng ứng dụng riêng bằng cách ấn Locked Apps.





5. Chọn đánh dấu bên cạnh các ứng dụng muốn khóa, và ấn Add.

