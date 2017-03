(PL)- Với những ai bất cẩn và đặt mật khẩu theo kiểu “123456” hay “abcdef”... thì việc bị câu trộm Wi-Fi là điều dễ hiểu.

Khi bị sử dụng ké, tốc độ truy cập mạng sẽ trở nên chậm chạp, tệ hơn nữa là các thông tin cá nhân trên máy tính của người dùng có thể bị đánh cắp.

Hiện có khá nhiều ứng dụng mà người dùng có thể tìm ra những người xài ké Wi-Fi một cách dễ dàng. Đặc biệt là việc kiểm tra này có thể sử dụng trên cả các thiết bị di động.

Đơn cử như ứng dụng Who’s On My Wifi (http://goo.gl/LUIS9) là một trong những phần mềm khá phổ biến được nhiều người dùng tin tưởng. Khi cài đặt hoàn tất, bạn nhấn Scan Now để chương trình bắt đầu quét toàn bộ kết nối mạng, sau đó nó sẽ trả về danh sách các thiết bị đang truy cập. Với các thiết bị trong gia đình, bạn chỉ cần nhấn mũi tên xổ xuống tại cột Known/Unknown rồi chọn Known hoặc ngược lại. Khi phát hiện những thiết bị mới kết nối, chương trình sẽ hiển thị hộp thoại và âm thanh cảnh báo.

Phát hiện và trục xuất những kẻ xài trộm Wi-Fi sẽ đảm bảo tốc độ truy cập cho người dùng.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng các ứng dụng như Wireless Network Watcher, SoftPerfect WiFi Guard cho Windows, ezNetScan cho Android, IP Network Scanner cho iOS…

Để ngăn chặn các truy cập trái phép, người dùng cũng có thể sử dụng tính năng lọc địa chỉ MAC bằng cách gõ 192.168.1.1 vào thanh địa chỉ, đăng nhập vào modem bằng tài khoản mặc định là admin. Tìm đến mục Wireless > MAC Filtering, đánh dấu chọn vào ô Enable và kích vào nút Allow (chỉ cho phép các địa chỉ MAC trong danh sách này đươc truy cập mạng và Deny là ngược lại), sau đó nhập địa chỉ MAC đã có bằng các phần mềm trên vào đây rồi nhấn Save để lưu lại. Bên cạnh đó, người dùng có thể dùng thêm các giải pháp khác là đổi lại mật khẩu Wi-Fi mạnh mẽ hơn hoặc ẩn đi tên mạng Wi-Fi để tăng mức bảo mật.

