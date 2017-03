Từ những thông tin mà Apple đã công bố, có thể thấy là hai con dế này gần như giống hệt nhau. Sự khác biệt của chúng tập trung vào 6 điểm dưới đây:

1. Kích cỡ





Đúng vậy, kích cỡ chính là tiêu chí phân tách hai dòng iPhone mới. Nếu như iPhone 6 sở hữu màn hình 4.7 inch, tương đương với các mẫu điện thoại mà những hãng đối thủ như Samsung, Sony, HTC gọi là "mini" thì iPhone 6 Plus trang bị màn hình lên tới 5.5 inch. Một cách tất yếu thì kích cỡ thiết bị cũng phải khác nhau, nếu như iPhone 6 dài 138,2mm, rộng ngang 67,1mm và dày 6,9mm thì iPhone 6 Plus dài hơn (158mm), rộng hơn (77,7mm) và dày hơn đôi chút (7,1mm).

2. Độ phân giải màn hình

Với iPhone 6 Plus, cái bạn nhận được sẽ không chỉ là màn hình lớn hơn. Apple đã đảm bảo rằng bạn cũng sẽ nhận được nhiều điểm ảnh hơn, khi độ phân giải của iPhone lớn là 1080x1920p, trong khi iPhone 6 chỉ dừng lại ở 1334 x 750p.

3. Thời lượng pin





Một chiếc điện thoại to hơn xứng đáng với một khối pin lớn hơn, phải vậy không? Nếu bạn quan tâm đến vấn đề thời lượng pin thì iPhone 6 Plus chính là lựa chọn của bạn. Theo lời Apple thì iPhone 6 Plus có thể đáp ứng đến 24 tiếng đàm thoại 3G liên tục. 12 tiếng sử dụng Internet LTE, 14 giờ xem video hoặc 80 giờ nghe nhạc. Với iPhone 6, thời lượng đàm thoại 3G sẽ chỉ là 14 tiếng, 10 tiếng lướt net bằng LTE, 11 giờ xem video và 50 giờ nghe nhạc.

4. Giá bán





Chẳng ai bất ngờ khi Apple định giá iPhone mới đắt hơn trước đây cả. Người dùng sẽ phải chi 299 USD cho một chiếc iPhone 6 Plus 16GB, và đây đã là mức nhà mạng trợ giá cho những thuê bao ký hợp đồng dịch vụ 2 năm. Trong khi đó, iPhone 6 có cùng dung lượng sẽ rẻ hơn khoảng 100 USD.

5. Bộ ổn định hình ảnh quang học





iPhone 6 Plus là mẫu iPhone đầu tiên được trang bị bộ ổn định hình ảnh quang học - Một tính năng giúp giảm nhòe, rung khi quay phim, chụp ảnh và cho phép phần mềm camera đặt thời gian lấy sáng lâu hơn khi chụp đêm. Để so sánh, iPhone 6 chỉ có thể trông dựa vào phần mềm ổn định hình ảnh số, dĩ nhiên là không thể hiệu quả bằng giải pháp quang học.

6. Chế độ landscape





Đây là một tuyệt chiêu mà chỉ có iPhone 6 Plus mới làm được. Khi quay nghiêng, giao diện của nó sẽ lập tức đổi sang chế độ landscape, kể cả khi bạn đang ở màn hình Home. Bàn phím và các ứng dụng gốc của Apple sẽ được tối ưu hóa cho chế độ landscape này và hiện ra rất rõ, to, dễ dùng.

Theo Trọng Cầm (VNN)