Theo những người liên quan đến các kế hoạch của Microsoft từ chối nêu tên vì kế hoạch chưa được công bố, các đối tác và khách hàng sẽ bắt đầu thử nghiệm phiên bản Windows mới vào cuối năm nay. Microsoft đang tiến hành nâng cấp hệ điều hành Windows 7 với các tính năng được thiết kế mạnh về màn hình cảm ứng, kích cỡ và thời lượng pin của máy tính bảng. Tuy nhiên, một thực tế mà ai cũng thấy rõ là Microsoft càng lâu đưa ra hệ điều hành của hãng, Apple và Google càng có thời gian để củng cố vị trí của họ trên thị trường.

“Nếu 2011 là năm của cuộc chiến máy tính bảng, Microsoft sẽ thực sự chậm trễ cho cuộc chiến này”, Michael Gartenberg, một nhà nghiên cứu của hãng Gartner Inc nói.

Sự khởi đầu vào năm 2012 của Microsoft sẽ có thể đặt hãng vào vị trí phải chống lại iPad thế hệ thứ 3, các phiên bản máy tính bảng thứ hai và thứ ba của hệ điều hành Android.

Mark Martin, một đại diện của Microsoft, đang từ chối bình luận về những vấn đề trên.

Hiện nay, cạnh tranh trên thị trường máy tính bảng đang ngày càng nóng. Hãng In-Stat cho biết hơn 100 mẫu thiết kế mới năm nay sẽ du nhập thị trường. Đến năm 2015, thị trường máy tính bảng sẽ đạt 118 triệu máy.

Khung thời gian cho các phiên bản mới của Windows thường thay đổi, khi công ty phát triển và thử nghiệm sản phẩm. Windows Vista đến trễ hơn 2 năm so với kế hoạch, trong khi phiên bản hiện nay, Windows 7 lại sớm hơn mấy tháng.

Để đáp lại sự nổi tiếng của iPad, Microsoft hồi tháng Một nói rằng hãng sẽ có một phiên bản phần mềm Windows tiếp theo.

Vào ngày 3/3, Gartner đã hạ thấp dự đoán doanh số máy tính cá nhân của năm nay, và nhấn mạnh việc người tiêu dùng mua máy tính bảng thay thế PC. Các nhà sản xuất máy tính sẽ bán 387,8 triệu PC trong năm nay, tăng 10,5% so với năm ngoái, Gartner nói. Đây là mức giảm so với dự báo trước đó, rằng doanh số PC năm 2011 sẽ tăng 15,9% so với năm 2010.

Hiện nay, hệ điều hành của Microsoft chiếm hơn 90% PC toàn cầu. Trong khi đó, Apple lại chiếm hơn 90% thị phần máy tính bảng toàn cầu.

Theo Bảo Bình (ICTnews / Bloomberg)