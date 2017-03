Bởi vậy, đối với những người dùng quyết định tiếp tục gắn bó với Windows Vista, bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các bạn một số thủ thuật khá hữu ích.

Sử dụng thẻ Tools trong System Configuration

Vista có rất nhiều công cụ hỗ trợ bạn khi gặp sự cố. Thật tiếc là những công cụ này được sắp đặt ở nhiều nơi khác nhau trên hệ điều hành. Chẳng hạn như một vài công cụ xuất hiện trong Control Panel, số khác lại được đặt trong Start Menu, còn một số công cụ lại chỉ có thể sử dụng thông qua câu lệnh. Tuy nhiên, có một nơi mà nhiều người dùng Vista ít để ý, tập hợp khá đầy đủ những công cụ hữu dụng, đó là thẻ Tools trong System Configuration.

Bạn có thể vào nhanh System Configuration bằng cách bật Start Menu, gõ System. Ngay khi bạn mới gõ được Sys, System Configuration đã xuất hiện ở hàng trên cùng trong phần kết quả, giúp bạn lựa chọn dễ dàng. Lưu ý rằng bạn sẽ phải vượt qua hộp thoại UAC trước nếu như trình quản lý người dùng này đang chạy.

Sau khi đã mở System Configuration lên, click vào thẻ Tools và bạn sẽ thấy một danh sách công cụ kèm theo mô tả chi tiết. Cách sử dụng hết sức đơn giản: bạn chỉ cần chọn công cụ mình muốn, sau đó click Launch.

Khi một công cụ được chọn từ danh sách, dòng lệnh dùng để khởi chạy nó sẽ xuất hiện trong ô Selected Command. Điều này cho phép bạn dễ dàng tạo shorcut cho những công cụ hay dùng bằng thao tác copy dòng lệnh, paste vào ô location của trình Create Shorcut.

Riêng đối với công cụ Internet Protocol Configuration và Performance Monitor, phía dưới ô hiển thị dòng lệnh có thêm một hộp chọn Advanced Options. Khi ô này được đánh dấu, dòng lệnh sẽ được chèn thêm tham số cụ thể.

Thêm lệnh Run vào Start Menu

Theo mặc định, Windows Vista đã cho lệnh Run biến mất khỏi Start Menu để nhường chỗ cho những tác vụ khác. Tuy nhiên, nếu không muốn mở hộp thoại Run bằng cách bấm tổ hợp phím Windows + R, bạn có thể trả lại vị trí cho lệnh Run trong Start Menu một cách không mấy khó khăn.

Click chuột phải vào nút Start, chọn Properties. Khi hộp thoại Taskbar and Start Menu Properties xuất hiện, chọn thẻ Start Menu, click Customize. Hộp thoại Customize Start Menu hiện ra, kéo danh sách xuống và đánh dấu hộp chọn Run command, tiếp tục click OK hai lần (lần đầu để đóng hộp thoại Customize Start Menu, lần thứ hai để đóng hộp thoại Taskbar and Start Menu Properties).

Copy thẳng đường dẫn vào Clipboard

Bạn thường làm thế nào khi muốn copy đường dẫn một tệp tin nằm sâu trong hệ thống thư mục phức tạp trên ổ cứng của bạn? Mở Windows Explorer, duyệt tới tệp tin, chọn nội dung trên thanh địa chỉ, copy đường dẫn, paste vào Notepad rồi gõ bổ sung tên tệp tin?

Với Windows Vista, bạn sẽ không cần phải thực hiện một loạt các thao tác như vậy nữa. Tất cả những gì cần làm chỉ là giữ phím Shift rồi click chuột phải vào tệp tin hoặc thư mục bạn muốn, chọn Copy as Path. Đường dẫn tới tệp tin hoặc thư mục bạn chọn sẽ được copy thẳng vào Clipboard và bạn có thể paste nó vào bất cứ đâu tùy ý.

Xác định tiến trình tương ứng với dịch vụ đang chạy trong Task Manager

Task Manager của Windows Vista có một thẻ hoàn toàn mới đó là thẻ Services. Nó giúp bạn có thể xem nhanh những dịch vụ đang chạy một cách khá tiện lợi. Ngoài ra nó còn cho phép bạn điều tra xem dịch vụ đang chạy có tương ứng với một tiến trình cụ thể hay không.

Click chuột phải vào tên dịch vụ, chọn Go to Process. Ngay sau đó Task Manager sẽ tự động chuyển qua thẻ Processes và làm nổi bật tiến trình có liên quan.

Trong trường hợp sau khi bạn click Go to Process mà không có tiến trình nào được nêu bật trong thẻ Processes, điều đó có nghĩa là tiến trình không chạy dưới tài khoản người dùng của bạn. Để xem hết tất cả các tiến trình, bạn cần click chọn Show processes from all users và vượt qua UAC.