Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một số thủ thuật đơn giản để truy cập vào Gmail mà không cần phải cài đặt proxy hoặc bất kì ứng dụng nào khác trên máy tính.





1) Sử dụng các địa chỉ web khác nhau:

Thay vì sử dụng địa chỉ http://mail.google.com hoặc https://mail.google.com để truy cập vào Gmail, bạn có thể thay thế bằng các địa chỉ khác dưới đây:

http://www.gmail.com, https://www.gmail.com

http://gmail.com, https://gmail.com

http://m.gmail.com, https://m.gmail.com

http://googlemail.com, https://googlemail.com

http://mail.google.com/mail/x/, https://mail.google.com/mail/x/...

Bởi vì hầu hết trong các văn phòng hoặc trường học, người quản trị sẽ chặn địa chỉ http://www.gmail.com mà quên mất các địa chỉ phụ khác, do đó với liên kết đã đề cập bên trên, bạn có thể dễ dàng truy cập được Gmail trong nháy mắt.

2) Cấu hình cho các chương trình quản lí email (Outlook Express hoặc Microsoft Outlook):

Nếu việc sử dụng cách bên trên không thành công, bạn có thể thử cấu hình tài khoản Gmail với Outlook Express hoặc Microsoft Outlook. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận mail ngay trên máy tính mà không cần phải mở trang web. Ở đây người viết sẽ thực hiện với Microsoft Outlook 2013, bạn thực hiện tương tự đối với các phiên bản thấp hơn.

Đầu tiên, bạn cần phải kích hoạt tính năng IMAP cho Gmail trước bằng cách trong Inbox của Gmail, bạn chọn vào biểu tượng bánh xe răng cưa rồi nhấn Settings.

Chuyển sang mục Forwarding and POP/IMAP, bạn đánh dấu chọn vào ô Enable IMAP và nhấn Save để lưu lại các thiết lập. Lưu ý, cài đặt này sẽ không có sẵn khi bạn sử dụng Gmail ở chế độ HTML.

Bây giờ bạn mở Microsoft Outlook lên, chọn vào menu File > Add Account. Nhập vào đầy đủ thông tin vào các trường bên dưới như Your Name (họ tên), E-mail Address (địa chỉ email) và mật khẩu tương ứng rồi nhấn Next để tiếp tục.

Chờ một lát để quá trình xác thực hoàn tất. Lưu ý rằng nếu trước đó bạn đã kích hoạt tính năng xác minh 2 lớp cho Gmail thì phải tạm thời tắt nó đi tại http://goo.gl/DHvWcc. Khi đó, các email sẽ được tải về máy tính trong MS Outlook, lúc này bạn dễ dàng gửi và nhận thư mà không cần phải truy cập vào Gmail trên nền web.

Mặc định các thông số sẽ tự động được thiết lập, tuy nhiên nếu gặp trục trặc gì, bạn có thể tham khảo các thông số tại đây http://tny.cz/d423977a để cấu hình lại cho chính xác.

3) Chuyển tiếp email vào một tài khoản khác:

Nếu 2 cách trên quá khó khăn hoặc bạn không thực hiện được, bạn có thể thiết lập cho Gmail tự động chuyển tiếp các email nhận được đến một tài khoản khác như sau.

Đầu tiên, bạn cần kích hoạt tính năng POP cho Gmail bằng cách trong Inbox của Gmail, bạn chọn vào biểu tượng bánh xe răng cưa rồi nhấn Settings.

Chuyển sang mục Forwarding and POP/IMAP, bạn đánh dấu chọn vào ô Enable POP for all mail và nhấn Save để lưu lại các thiết lập. Nhấn vào nút Add a forwarding address, sau đó nhập vào địa chỉ email (Hotmail, Outlook, Yahoo…) dùng để nhận các thư được chuyển tiếp từ Gmail.

Ở đây người viết sẽ nhập vào địa chỉ email Outlook ở trên rồi nhấn Next để tiếp tục. Sau đó sẽ có một mã số hay 1 liên kết xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ Outlook, bạn chỉ cần lấy nó và nhập vào ô xác nhận trong Gmail là xong.

Bây giờ ở mục Forwarding a copy of incoming mail to, bạn chọn vào 1 địa chỉ email trong danh sách để nhận các thư chuyển tiếp từ Gmail và ở ô trống bên cạnh, bạn chọn là keep Gmail’s copy in the inbox để giữ lại một bản sao ở Gmail là được.