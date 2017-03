Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một vài cách thức đơn giản, nhằm xử lí các vấn đề không tương thích khi sử dụng phần mềm cũ trên các hệ điều hành mới.

Có rất nhiều lí do tại sao các chương trình và phần mềm cũ có thể không hoạt động đúng cách trên Windows 8/8.1/10:

- Phụ thuộc vào sự phân quyền: một số phần mềm có thể sẽ dựa vào cách cấp quyền trên Windows XP để khởi chạy, và điều này sẽ bị phá vỡ khi bạn sử dụng phần mềm này trên một hệ thống khác cao hơn.

- Phụ thuộc vào các phiên bản cũ của phần mềm: một số phần mềm có thể phụ thuộc vào những thư viện cũ chẳng hạn như .NET framework 3.5 (vì mặc định Windows 8/8.1/10 không được cài sẵn thư viện này).

- Phần mềm 16-bit: Phiên bản 64-bit của Windows hiện nay đã không còn chứa các lớp cơ sở tương thích với các ứng dụng Windows 16-bit. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng một ứng dụng 16-bit thì bạn cần phải chạy nó trên phiên bản 32-bit của Windows 8/8.1/10.

1) Windows 8 Upgrade Assistant:

Trước khi nâng cấp lên Windows 8, Microsoft có cung cấp cho người dùng một công cụ là Windows 8 Upgrade Assistant (http://tinyurl.com/ckm9gea). Ứng dụng này sẽ quét qua toàn bộ máy tính, cho bạn biết những phần mềm và phần cứng sẽ hoạt động tốt trên Windows 8. Mặc dù không phát hiện hết, nhưng nó vẫn cung cấp cho bạn một số thông tin rất hữu ích.

Bên cạnh đó, Microsoft còn cung cấp một trang web (http://tinyurl.com/8qag5h3), liệt kê các trò chơi, phần mềm và những phần cứng hoạt động tốt trên Windows 8 để người dùng dễ dàng xem xét. Ngoài ra, nó còn cung cấp tính năng thảo luận để bạn có thể thấy được những kinh nghiệm được chia sẻ bởi những người dùng khác.

2) Cập nhật phần mềm của bạn:

Nếu phần mềm của bạn không chạy trên Windows 8/8.1/10, bạn nên thử cập nhật chúng lên phiên bản mới nhất thử xem sao. Ví dụ, nhiều trò chơi của Microsoft cho Windows Live không chạy đúng trên Windows 8/8.1/10 cho đến khi bạn cài đặt bản cập nhật cho GFWL (http://tinyurl.com/88amszu).

Ngoài ra, bạn cũng nên cài đặt thêm các thư viện cũ như .NET framework 3.5 chẳng hạn (vì Windows 8/8.1/10 mặc định không có cài sẵn). Để làm được việc này, bạn nhấn tổ hợp Windows + W, nhập vào từ khóa turn windows features và chọn vào kết quả duy nhất.

Trong hộp thoại hiện ra, bạn đánh dấu chọn vào ô .NET Framework 3.5 (include .NET 2.0 and 3.0) rồi bấm OK và chờ một lát để hoàn tất, quá trình này yêu cầu có kết nối mạng để hệ thống tải về các thành phần cần thiết.

3) Chạy phần mềm với quyền quản trị:

Đôi khi việc sửa chữa một ứng dụng có thể đơn giản chỉ bằng việc chạy phần mềm đó dưới quyền của người quản trị. Để làm được việc này, bạn nhấn phải chuột lên shortcut của nó và chọn Run as administrator là được, nếu như bạn muốn luôn luôn chạy phần mềm này dưới quyền hạn cao nhất thì thiết lập như sau.

Đầu tiên, bạn nhấn phải vào ứng dụng và chọn Properties, chuyển sang thẻ Compatibility và đánh dấu chọn vào ô Run this program as an administrator > OK để hoàn tất.

4) Kích hoạt chế độ tương thích:

Windows 8 có bao gồm một chương trình khắc phục các lỗi tương thích với các tùy chọn cho phép bạn dễ dàng tùy chỉnh. Việc bạn cần làm là kích phải chuột vào biểu tượng của ứng dụng đó chọn Properties > Compatibility > Run compatibility troubleshooter.

Từ đây, bạn có thể chạy thử các ứng dụng này trên các nền tảng Windows khác thấp hơn như Windows XP hoặc Windows 98.

5) Sử dụng DOSBox:

Nếu bạn có một trò chơi DOS cũ như Doom chẳng hạn và nó không hoạt động đúng trong Windows 8/8.1/10 thì bạn có thể chạy nó trong DOSBox dễ dàng (http://tinyurl.com/5n4ux2). Đây là một ứng dụng miễn phí chạy trong môi trường DOS đầy đủ trong một cửa sổ trên máy tính của bạn, cho phép bạn chạy các ứng dụng trên hệ điều hành DOS.

6) Sử dụng máy ảo:

Với một máy ảo, bạn có thể cài đặt được các phiên bản thấp hơn Windows 8 như Windows XP và chạy nó như một cửa sổ trên máy tính dễ dàng. Mặc dù Windows 8 không bao gồm Windows XP Mode như trên Windows 7, nhưng bạn có thể dễ dàng thay thế được việc này nhờ các phần mềm VMware Workstation (VMware Player) hay VirtualBox là được.

Tuy nhiên, máy ảo không phải là môi trường lí tưởng để chạy các trò chơi, vì nó hơi chậm và hỗ trợ đồ họa 3D khá hạn chế.

7) Thủ thuật để khắc phục các lỗi không tương thích đối với các trò chơi:

Với các trò chơi thông thường và phổ biến thì Windows 8 hoàn toàn có thể chạy được khá tốt, tuy nhiên nếu gặp rắc rối với một trò chơi cụ thể, bạn có thể tìm kiếm cách khắc phục lỗi tại địa chỉ http://pcgamingwiki.com/wiki/Home.







Trang web này cung cấp cho người dùng rất nhiều các thông tin chi tiết để sửa chữa những vấn đề liên quan đến các trò chơi, không chỉ trên Windows 8 mà còn trên các phiên bản khác của Windows hoặc các hệ điều hành khác.

MINH HOÀNG