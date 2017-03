iPhone được trang bị cảm biến tiệm cận (đo khoảng cách) ở mặt trước, tự động tắt màn hình khi bạn áp sát điện thoại vào tai để nghe. Trước đó trên Cydia đã có khá nhiều Tweak tận dụng cảm biến tiệm cận để làm việc này, tuy nhiên Wave2Wake tỏ ra vượt trội hơn cả.

Wave2Wake sẽ tận dụng cảm biến tiệm cận để bật/tắt màn hình iPhone. Theo đó, nếu iPhone đang khóa màn hình, bạn chỉ cần vẫy tay hoặc che cảm biến ở mặt trước để mở khóa và ngược lại.





Người dùng có thể thay đổi một số thiết lập của Wave2Wake trong phần Settings, đơn cử như tự động tắt khi pin yếu (Disable On Low Battery), vô hiệu hóa khi chế độ Do Not Disturb được kích hoạt (Disable If DND) hoặc khi có thông báo trên màn hình khóa (Disable If No Notifications).

Wave2Wake hiện tại đã có sẵn trên BigBoss repo với mức giá 0,99 USD, yêu cầu thiết bị đã được jailbreak trước đó.

Nếu không muốn sử dụng cách trên, bạn cần phải nâng cấp lên iOS 10. Sau đó, truy cập vào phần Settings > Display & Brightness và kích hoạt tính năng Raise to Wake (tự động sáng màn hình khi cầm iPhone lên).

Một khi tính năng này được kích hoạt, bạn không cần phải vẫy tay trước cảm biến hoặc bấm nút Home/nút Power để mở khóa mà chỉ cần chạm nhẹ vào Touch ID.



Chạm nhẹ vào nút Home để mở khóa iPhone. Ảnh: M.HOÀNG





MINH HOÀNG