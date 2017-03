Với sự tương trợ của Vivox, từ giờ người dùng Facebook không cần chat với nhau theo cách gõ chữ truyền thống nữa, mà có thể tự do mở kênh chat voice riêng và mời “đồng đạo võ lâm” tham gia hội “tám”. Hiện tại Vivox chỉ hỗ trợ trình duyệt Firefox, Internet Explorer, đồng thời cho phép 100 người tham gia kênh chat voice một lần.

Để mở một kênh chat voice, đầu tiên bạn cần đăng nhập tài khoản Facebook của mình, tiếp đó truy cập tại đây (bài này minh họa trên Firefox).

Trong trang web mở ra, bạn bấm nút Allow để cấp phép cho Vivox xử lý thông tin về bạn bè của mình trong Facebook.

Kênh chat voice của bạn sẽ được khởi tạo ngay sau đó, kèm theo địa chỉ kênh (được rút gọn bằng dịch vụ Bit.ly) dưới mục Channel Link để bạn gửi đi và mời bạn bè nhập hội (bấm nút COPY để chép địa chỉ kênh, rồi nhấp Invite Friends to this Channel để gửi cho bạn bè, hoặc có thể gửi địa chỉ kênh qua Yahoo! Messenger, Gtalk tùy ý).

Tuy nhiên, để kênh này hoạt động bạn cần cài đặt thêm plug-in Vivox Voice cho Firefox bằng cách nhấp vào liên kết here nằm bên phải chữ Click và bên trái dòng chữ to install it or dial into the channel…

Nếu thấy thanh công cụ xuất hiện dưới hộp địa chỉ của Firefox, bạn bấm nút Allow, bấm tiếp nút Install Now trên bảng hiện ra để cài đặt Vivox Voice (dung lượng khoảng 8,6MB). Cài xong, bạn cho Firefox khởi động lại để thay đổi có tác dụng.

Lưu ý: Với Internet Explorer, bạn cần tải về và cài thêm Vivox Toolbar tại đây (216KB), sau đó làm tươi trang web, nhấp vào khung xuất hiện dưới hộp địa chỉ để kích hoạt add-on của Vivox thì kênh chat voice mới có hiệu lực.

Bây giờ, bạn mới được chiêm ngưỡng giao diện hoàn chỉnh của kênh chat voice. Bạn nhấp vào dòng CLICK HERE ENTER THIS NOW! để bắt đầu đăng nhập kênh.

Trong giao diện tương tác của kênh chat voice hiện ra, bạn chờ đợi cho đến khi “chiến hữu” truy cập vào kênh chat này thông qua địa chỉ đã chia sẻ ở trên, rồi bấm nút Push To Talk để bắt đầu trò chuyện (tất nhiên máy tính bạn phải gắn sẵn microphone hoặc headset).

Trong trường hợp muốn chat bằng văn bản với người khác, bạn gõ vào khung nhỏ phía dưới và bấm Send Text để gửi đi.

Một số tùy chọn nâng cao sẽ xuất hiện khi bạn nhấp chọn biểu tượng Options như: thiết lập phím nóng cho việc nhận tiếng nói từ người khác (tránh bị quấy rầy bởi quá nhiều người cùng lúc), tắt tiếng của một người nào đó, điều chỉnh lại âm lượng; đá, tẩy chay thành viên khỏi kênh của mình; tắt/bật tiếng nói của tất cả thành viên trong kênh; tạm khóa/mở lại kênh; thoát khỏi kênh...

Nếu để ý bạn sẽ thấy biểu tượng Vivox Voice Manager hiện diện trên khay hệ thống. Bấm phải chuột vào biểu tượng này, menu xổ ra sẽ gồm một vài lệnh có chức năng tương tự như trên menu Options vừa nêu. Theo thử nghiệm, chất lượng âm thanh khi trò truyện với Vivox khá mượt mà.