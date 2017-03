Sở dĩ USB và các thiết bị nhớ di động luôn là nguy cơ lây lan virus lớn nhất chính là vì tính cơ động của nó. Nếu bạn sử dụng USB ở một máy tính bị lây nhiễm virus rồi lại sử dụng USB đó ở một máy tính “sạch” mà không đề phòng thì nguy cơ nhiễm là rất cao. Một trong những dạng virus thường gặp và lây nhiễm qua USB là virus Autorun.

Virus Autorun lây lan chủ yếu qua các thiết bị nhớ di động, sẽ tạo ra file autorun.inf trên các thiết bị nhớ và sẽ tự động kích hoạt virus, các phần mềm độc hại có trên USB nếu chẳng may trên USB có chứa loại virus này. Mặc dù khi mới xuất hiện, loại virus này đã nhanh chóng bị các phần mềm bảo vệ máy tính dễ dàng tiêu diệt, tuy nhiên, theo thời gian, những virus dạng này ngày càng tinh ranh và càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm và tiêu diệt. Đặc biệt, nếu là 1 “tay mơ” về máy tính thì tìm và diệt những virus ma mãnh này xem như là bất khả thi.

Dưới đây là 5 tiện ích miễn phí giúp bạn bảo vệ và phòng tránh virus lây lan thông qua USB và các thiết bị nhớ di động.

1. Autorun Protector

Là tiện ích miễn phí bảo vệ máy tính của bạn theo 2 con đường:Ngăn chặn máy tính lây nhiễm virus và phần mềm độc hại từ USB và ngược lại, nghĩa là ngăn chặn USB lây nhiễm virus từ máy tính. Do đó, chương trình sẽ ngăn chặn sự lây lan của chúng.

Thêm vào đó, chương trình còn cho phép bạn loại bỏ những file autorun.inf độc hại do virus tạo ra và khắc phục những hậu quả còn lại sau khi virus đã bị quét sạch. Download chương trình hoàn toàn miễn phí tại đây. Chương trình yêu cầu máy tính phải có cài đặt .NET Framework trước khi sử dụng, download tại đây.

Lưu ý: Chương trình chỉ giúp máy tính của bạn ngăn chặn sự lây lan virus từ USB và ngược lại, chứ không có tính năng tìm và diệt virus. Do vậy, nếu máy tính hoặc USB bị lây nhiễm virus, bạn vẫn cần phải nhờ đến các chương trình antivirus để tìm và diệt chúng.

2. iKill

Tương tự như trên, iKill là tiện ích cho phép bạn ngăn chặn sự lây lan của virus, trojan và các phần mềm độc hại khác thông qua file autorun.inf tạo ra trên USB và các thiết bị nhớ di động. Sau khi cắm USB vào máy tính, iKill sẽ tự động quét thiết bị để tìm kiếm sự có mặt của file autorun.inf. Nếu tính năng AutoProtects của chương trình được bạn kích hoạt, chương trình sẽ tự động xóa file này, ngược lại, chương trình sẽ hỏi bạn có muốn xóa file autorun.inf hay không.

Nếu Autorun Protector chỉ làm nhiệm vụ ngăn chặn virus lây lan từ USB vào máy tính và ngược lại thì iKill sau khi xóa file autorun.inf còn có thể tìm và diệt những virus đã tạo ra file này.

Download chương trình tại đây. Chương trình cũng yêu cầu .NET Framework để sử dụng, download tại đây.

3. Autorun Eater

Đúng như tên gọi của nó, Autorun Eater thực sự là “sát thủ” đối với những virus lây lan thông qua phương thức tạo file autorun.inf từ USB, thẻ nhớ, ổ cứng di động... Khi phát hiện những dấu hiệu khả nghi, Autorun Eater lập tức xóa file autorun.inf từ các thiết bị nhớ di động, nhưng cũng không quên tạo 1 bản sao an toàn của file này để đề phòng trường hợp file này không phải do virus mà là do chính bạn tạo ra.

Ngoài ra, chương trình còn có khả năng khôi phục lại các tính năng của Windows mà bị virus phá hỏng như khôi phục lại tính năng Task Manager, Regedit và Folder Options. Không chỉ có tác dụng bảo vệ từ USB, Autorun Eater còn có khả năng tìm và xóa file autorun.inf tạo ra trên các phân vùng ổ cứng của máy tính (trong trường hợp máy tính đã bị nhiễm virus trước đó).

Download chương trình hoàn toàn miễn phí tại đây.

4. Ninja Pendisk

Giống như 1 “ninja”, Ninja Pendisk sẽ “ẩn nấp” âm thầm trong hệ thống và chỉ thực sự có tác dụng khi 1 thiết bị nhớ di động như USB, thẻ nhớ... được cắm vào máy tính. Chương trình sẽ lập tức dò tìm và phát hiện ra những virus lây lan bằng cách tạo ra các file autorun.inf hoặc ctfmon.exe...

Điểm nổi bật của chương trình là nhỏ gọn và không cần cài đặt, do đó bạn có thể chứa trong USB để có thể sử dụng ngay bất cứ lúc nào. Download chương trình tại đây.

5. USB Firewall

Bạn đã biết đến khái niệm Firewall trên máy tính, bảo vệ máy tính tránh khỏi những mối nguy hiển từ Internet, thì giờ đây chúng ta cùng làm quen với USB Fireawall, “bước tường lửa” ngăn chặn mọi virus và các phần mềm độc hại cố gắng lây lan vào máy tính khi USB được cắm vào hệ thống.

USB Firewall sẽ chạy ngầm bên dưới hệ thống và ngay lập tức thông báo cho bạn biết trong trường hợp có “kẻ lạ mặt” cố gắng xâm nhập từ USB và các thiết bị lưu trữ bên ngoài. Bạn có thể ngừng các chương trình này và xóa chúng 1 cách dễ dàng. Không giống với Firewall thông thường, USB Firewall không cần phải cập nhật thêm cơ sở dữ liệu. Ngoài khả năng ngăn chặn virus từ USB, USB Firewall còn có thể tìm và xóa những chương trình độc hại tự động kích hoạt từ các phần vùng khác trên ổ cứng.

Download chương trình hoàn toàn miễn phí tại đây.