Lần đầu tiên được tiết lộ vào tháng 10 năm ngoái tại hội nghị các nhà phát triển của Microsoft, Office Web Applications là phiên bản “hạng cân nhẹ” của Word, Excel và Powerpoint được thiết kế để chạy trong 1 trình duyệt Web. Chúng là một phần của mục tiêu Microsoft đề ra là cung cấp trải nghiệm Office nhất quán nối các PC, thiết bị di động và trình duyệt.

Microsoft dự tính phân phối các ứng dụng văn phòng Office Web tới người tiêu dùng thông qua dịch vụ Office Live, bao gồm cả phiên bản dành cho thuê bao và thu phí qua quảng cáo. Các khách hàng doanh nghiệp sẽ có thể có ứng dụng Office Web như một gói dịch vụ thuê bao và thông qua số lượng thỏa thuận về giấy phép sử dụng phần mềm.

Michael Cocanower, chủ tịch nhà cung cấp giải pháp Microsoft là ITSynergy cho rằng Office Web Applications là câu trả lời trực tiếp cho các ứng dụng văn phòng của Google - Google Apps.

Office Web Applications là yếu tố chính của phiên bản Software Plus Services của Microsoft, trong đó ích lợi của phần mềm là được bù đắp bởi dịch vụ dựa trên đám mây. Microsoft dự định cuối cùng sẽ thêm một cấu phần Software Plus Services vào tất cả các ứng dụng của mình và bằng cách làm như vậy với Office – truyền thống là một trong những cỗ máy in tiền cho Microsoft – phiên bản này sẽ có sự cổng hưởng mạnh hơn nhiều.

Microsoft dự định tung ra Office 2010 beta trong tháng này và chỉ dành cho khách mời song phiên bản sớm của nó đã bị lộ trên các website chia sẻ file hồi tháng Năm. Tại hội nghị các đối tác của Microsoft, hãng sẽ tổ chức một chủ đề về các cơ hội xung quanh Office 2010 tập trung vào các kịch bản dành cho các tính năng mới của Office 2010 cũng như hướng dẫn cho các đối tác mở rộng năng lực thực hành để tận dụng các cơ hội phần mềm mới này đem lại.