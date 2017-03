Ngay từ khi phiên bản Windows 8 ra mắt cùng với trình duyệt web Internet Explorer 10 hoàn toàn mới, người dùng và giới công nghệ đã có cái nhìn và đán giá hoàn toàn khác về trình duyệt web IE của Microsoft, khi IE10 đã chứng minh được sự thay đổi đáng kể về hiệu suất và tốc độ xử lý website.



Cho đến khi Microsoft tiếp tục công bố phiên bản IE11 dành cho Windows 8.1, một lần nữa giới công nghệ phải thừa nhận rằng trình duyệt web Internet Explorer không còn là “đồ bỏ” như trước đây.





Trình duyệt IE11 cho Windows 7 đã cải thiện đáng kể hiệu suất xử lý so với các phiên bản IE trước đây





Không chỉ là trình duyệt mặc định dành cho Windows 8.1, người dùng Windows 7 cũng có cơ hội được trải nghiệm trình duyệt web hoàn toàn mới này của Microsoft.



Sau khi ra mắt bản thử nghiệm đầu tiên của IE11 dành cho Windows 7 hồi cuối tháng 7 vừa qua, Microsoft đã tiếp tục trình làng phiên bản thử nghiệm cuối cùng của trình duyệt web này (phiên bản Release Preview), với nhiều sự cải tiến về hiệu suất duyệt web cũng như tăng cường sự ổn định.



Mặc dù vẫn chỉ ở dừng lại ở mức độ thử nghiệm tuy nhiên IE11 Release Preview vẫn cho thấy sự ổn định khi sử dụng và quả nhiên người dùng sẽ cảm nhận ngay được sự thay đổi về hiệu suất xử lý so với các phiên bản IE trước đây.



Theo Microsoft, kết quả thử nghiệm của phiên bản IE11 mới dành cho Windows 7 cho thấy tốc độ xử lý trang web nhanh hơn 9% so với phiên bản IE10 trên Windows 7 trước đây và nhanh hơn 5% so với phiên bản thử nghiệm IE11 ra mắt trước đó. Thậm chí, Microsoft còn khẳng định rằng phiên bản IE11 hiện tại của mình còn nhanh hơn đến 30% so với các trình duyệt khác dành cho Windows hiện nay.

Sở dĩ có được điều này bởi lẽ Microsoft đã ưu tiên tập trung vào việc cải thiện hiệu suất xử lý và tốc độ duyệt web, tăng tốc độ xử lý nội dung 2D, 3D bằng phần cứng trên máy tính… trên IE11. Đây cũng là trình duyệt web đầu tiên của Microsoft trang bị tiêu chuẩn WebGL để truy cập vào vi xử lý đồ họa trên máy tính để tăng tốc xử lý các nội dung 2D và 3D trên các trang web.



Dự kiến, phiên bản chính thức của IE11 dành cho Windows 7 sẽ được trình làng vào mùa thu năm nay.



Ngay từ bây giờ, người dùng có thể download và sử dụng bản thử nghiệm mới nhất của IE11 trên Windows 7(Bao gồm phiên bản dành cho Windows 7 32-bit và 64-bit).

Lưu ý: để cài đặt IE11, người dùng phải sử dụng Windows 7 Service Pack 1. Xem thêm bài viết hướng dẫn cách thức nâng cấp Windows 7 lên phiên bản Service Pack 1 tại đây

Theo T.Thủy (Dân trí)