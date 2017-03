Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Microsoft Office 2011 là bộ sản phẩm dành cho máy tính Mac của Apple, sẽ có hai phiên bản, một là bản Mac Home and Student - phiên bản dành cho gia đình và sinh viên, hai là bản Mac Home and Business - phiên bản phù hợp cho doanh nghiệp.



Phiên bản Mac Home and Student bao gồm trình soạn thảo văn bản Word, trình diễn PowerPoint, bảng tính Excel và chương trình Messenger IM.



Giá của bộ sản phẩm này là 119 USD cho bản đơn (cài trên 1 máy) và 149 USD cho gói gia đình có thể cài đặt được cho 3 máy.



Phiên bản Mac Home and Business dành cho doanh nghiệp ngoài các chương trình như bản Mac Home and Student còn có thêm chương trình quản lý email Outlook. Phiên bản này sẽ có giá 199 USD cho bản đơn và 279 USD cho bản cài được trên 2 máy.



Giá của 2 phiên bản Office 2011 thấp hơn so với bản Office 2008 (149 USD đối với phiên bản Home and Student và 399 USD đối với phiên bản Business). Microsoft cho biết giá của bản Office 2011 là phù hợp hơn.



Ngoài hai phiên bản trên, Microsoft cũng đưa ra gói sản phẩm Office 2011 dành cho sinh viên, giảng viên và các trường đại học với mức giá 99 USD bao gồm các chương trình World, PowerPoint, Excel, Outlook và Messenger.



Cùng với việc công bố giá của Office 2011, Microsoft cũng khẳng định thời gian phát hành phiên bản mới này là cuối tháng 10 năm nay, trước đó Microsoft chỉ đưa ra khoảng thời gian là trước mùa Giáng Sinh.



Những khách hàng mua bản Office 2008 của Microsoft từ sau ngày 2/8 sẽ được nâng cấp miễn phí lên bản 2011. Đối với các phiên bản khác ngoài Office 2008, Micorosoft chưa đưa ra một mức giá nào cho việc nâng cấp lên Office 2011.



Microsoft Office 2011 sẽ được phát hành tại 100 quốc gia và sẽ tích hợp thêm hai ngôn ngữ là Ba Lan và Nga, trước đó Office đã hỗ trợ 11 ngôn ngữ bao gồm Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Pháp, Đức, Italy, Nhật, Na Uy, Tây Ban Nha và Thụy Điển.



Lần đầu tiên được công bố vào tháng hai năm nay, Microsoft cam kết Office 2011 sẽ được tích hợp các nền tảng tốt hơn, các công cụ tương tác được cải tiến và giao diện được đổi mới.



Bên cạnh việc tích hợp thêm trình Outlook, phiên bản mới này cũng sẽ cung cấp cho người sử dụng nhiều hơn định dạng mẫu sẵn có, thanh Ribbon mới cho phép người dùng dễ dàng sử dụng các công cụ thường dùng nhất./.

Theo Đại Hải (Vietnam+)