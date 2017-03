Sự cố lần này một phần do ảnh hưởng của siêu bão Meranti, hiện hoành hành tại Đài Loan và Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là lần bảo trì thứ ba trong năm sau hai đợt đầu vào tháng 3 và tháng 6.

Cụ thể, lịch bảo trì dự kiến sẽ bắt đầu từ 2 giờ ngày 15-9 đến 5 giờ ngày 19-9. Trong thời gian này, truy cập Internet đi quốc tế có thể sẽ bị chậm hơn so với bình thường. Nhà mạng sẽ tạm thời chuyển sang các tuyến kết nối khác trên đất liền để đảm bảo chất lượng đường truyền.

Trong thời gian bảo trì cáp quang, bạn có thể áp dụng hai mẹo nhỏ sau đây để truy cập Internet nhanh hơn.

1. Opera VPN (Android và iOS)

Opera VPN là một trong những ứng dụng VPN miễn phí tốt nhất hiện nay, không hạn chế lưu lượng sử dụng, tăng cường sự riêng tư, chặn quảng cáo, cookies theo dõi, kiểm tra độ an toàn Wi-Fi… và không cần đăng ký tài khoản.

Phiên bản Opera VPN dành cho các thiết bị iOS được ra mắt lần đầu tiên vào hồi tháng 5 và đã có hơn một triệu lượt tải về. Bạn đọc quan tâm có thể tải Opera VPN tại https://www.opera.com/apps/vpn (Android và iOS).

Khi cài đặt ứng dụng hoàn tất, bạn hãy nhấn Connect và làm theo các bước hướng dẫn, lựa chọn máy chủ cần sử dụng như Germany, Singapore, Mỹ… hoặc Closest Region (máy chủ gần nhất) để có được tốc độ tốt nhất.

Bên cạnh đó, Opera VPN còn hỗ trợ người dùng kiểm tra mức độ an toàn của Wi-Fi đang sử dụng, nếu kết quả trả về là F thì bạn nên thận trọng khi kết nối.



Lướt web nhanh hơn khi đứt cáp với Opera VPN. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Trình duyệt Opera (Windows và Mac)

Opera không cạnh tranh trực tiếp với Chrome, Firefox về mặt tốc độ, thay vào đó hãng phần mềm Na Uy tập trung phát triển nhiều tính năng hữu ích đi kèm như chặn quảng cáo, cookies, tiết kiệm pin và tích hợp tiện ích VPN miễn phí.

Tuy nhiên, để trải nghiệm được đầy đủ tính năng, người dùng nên tải và cài đặt trình duyệt Opera developer (phiên bản dành riêng cho nhà phát triển) tại địa chỉ http://www.opera.com/vi/computer/beta.

Khi cài đặt hoàn tất, bạn hãy mở trình duyệt Opera và truy cập vào menu Opera Developer > Preferences, đánh dấu chọn vào ô Block ads and surf the web up to three times faster (chặn quảng cáo), Enable battery saver (tiết kiệm pin).

Nếu muốn lướt web nhanh hơn trong thời gian bảo trì cáp quang, bạn hãy chuyển sang mục Privacy & security > Enable VPN. Lúc này trên thanh địa chỉ sẽ xuất hiện thêm tùy chọn VPN, người dùng chỉ cần kích hoạt và lựa chọn máy chủ tương ứng.



Dễ dàng truy cập vào các trang web nước ngoài với trình duyệt Opera. Ảnh: MINH HOÀNG

