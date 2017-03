Personal Cards là phần mềm nhỏ gọn và miễn phí, sẽ cho phép người dùng tự tạo ra một tấm thiệp điện tử rồi xuất ra thành file ảnh, sau đó có thể gửi file vào email hoặc chia sẻ lên facebook của bạn bè và người thân, như một món quà tặng đặc biệt và đầy ý nghĩa.



Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể tạo ra một tấm thiệp điện tử mang phong cách của riêng mình.



Download phần mềm miễn phí



Trong quá trình cài đặt, phần mềm sẽ download thêm một vài thành phần để sử dụng, do vậy yêu cầu máy tính cần phải kết nối Internet.



Sau khi hoàn tất cài đặt, kích hoạt để sử dụng phần mềm. Personal Cards sử dụng khá đơn giản, ngay cả với những ai không chuyên về máy tính.



Việc đầu tiên cần làm sau khi kích hoạt phần mềm là chọn loại thiệp cần dùng cho sự kiện nào đó, chẳng hạn như thiệp mừng sinh nhật, thiệp cám ơn hay mừng kỷ niệm lễ cưới…



Chọn loại thiệp tương ứng ở mục "Select Event". Ở khung bên phải sẽ hiển thị trước định dạng thiệp cho người dùng xem trước được kiểu thiệp mà mình sẽ chọn. Với mỗi kiểu sự kiện, phần mềm có thể cung cấp 2 hoặc 3 kiểu thiệp khác nhau, nhấn vào nút mũi tên (khoanh đỏ hình minh họa bên dưới) để đổi sang kiểu thiệp mới. Để tạo ra một tấm thiệp điện tử, bạn thường phải nhờ đến các phần mềm đồ họa phức tạp như Photoshop hay Flash… tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng sử dụng những phần mềm này, chưa kể đến khả năng sáng tạo cũng như óc thẩm mỹ để vận dụng.

Sau khi chọn được kiểu thiệp ứng ý, nhấn Next trên giao diện phần mềm để tiếp tục.



Ở bước sau đó, phần mềm cho phép người dùng đặt tiêu đề và nội dung lời chức mừng lên tấm thiệp. Chẳng hạn nếu là thiệp cho dịp sinh nhật, bạn có thể ghi lời chúc về ngày sinh nhật, tương ứng cho tấm thiệp cám ơn hay thiệp mừng kỷ niệm lễ cưới… Nội dung và tiêu đề tấm thiệp, bạn có thể sử dụng tiếng Việt có dấu như bình thường.



Kéo và thả tấm ảnh mà bạn muốn sử dụng để hiển thị trên tấm thiệp vào khung “Drag and Drop your picture here” để tấm chèn vào tấm thiệp.

Sau khi thêm ảnh vào tấm thiệp, nếu hình ảnh hiển thị không chính xác trong khung (quá lớn hoặc quá bé), bạn có thể điều chỉnh ở mục Zoom để thay đổi kích cỡ của tấm ảnh (phóng to hoặc thu nhỏ), sau cho phù hợp nhất. Bạn cũng có thể dùng chuột để kéo và di chuyển tấm ảnh trong khung, để điều chỉnh vị trí hiển thị của hình ảnh cho phù hợp.



Nếu muốn thay đổi bằng 1 hình ảnh khác, bạn nhấn nút ‘Reset Card’, sau đó kéo và thả vào 1 hình ảnh mới để thay thế.

Sau khi đã hoàn tất các bước thiết kế tấm thiệp, nhấn Next trên giao diện phần mềm để sang bước cuối cùng. Tại bước này, nhấn vào nút “….” để đặt tên và chọn vị trí lưu file ảnh của tấm thiệp sau khi xuất ra. Cuối cùng nhấn Save để lưu lại tấm thiệp mà bạn đã thiết kế.

Nếu muốn tạo tấm thiệp mới, hoặc chia sẻ tấm thiệp bạn vừa tạo ra thông qua email hay mạng xã hội (Twitter hay Facebook), nhấn Next ở giao diện trên. Ở hộp thoại hiện ra sau đó, phần mềm cho phép người dùng chọn hình thức chia sẻ (qua email hay qua mạng xã hội). Tuy nhiên chức năng chia sẻ này chưa thực sự hoàn thiện, do vậy bạn chỉ nên sử dụng cách thức chia sẻ bằng tay bình thường thông qua cách thức đính kèm file (qua email) hay bằng cách chia sẻ hình ảnh (trên Facebook).



Sau khi có được tấm thiệp dưới dạng hình ảnh, bạn có thể upload hình ảnh này lên mạng xã hội, các dịch vụ chia sẻ ảnh hoặc đính kèm qua email để gửi đến bạn bè và người thân. Ngoài ra, bạn cũng có thể mang file ảnh này ra các cửa hàng rửa ảnh điện tử, để sang ra thành 1 tấm ảnh màu rồi mang tặng trực tiếp cho người thân của mình.

Một tấm thiệp sau khi đã hoàn thành



Như vậy, với sự giúp đỡ của Personal Cards, bạn có thể tự tay mình tạo ra những tấm thiệp điện tử đẹp mắt, với lời nhắn gửi và hình ảnh do chính mình lựa chọn. Đây thực sự là một món quà thú vị và ý nghĩa để dành tặng cho bạn bè và người thân vào những dịp đặc biệt.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)