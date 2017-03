Hay thường gặp hơn khi bạn muốn viết một email có nội dung cực kỳ quan trọng và nhạy cảm, mà không muốn ai đọc được ngoại trừ người nhận, tuy nhiên bạn vẫn lo ngại nội dung của email vẫn bị lộ ra ngoài và người khác đọc được?



VSEncryptor là phần mềm cho phép sử dụng các thuật toán để mã hóa các nội dung. Sau khi sử dụng phần mềm, những nội dung đơn giản ban đầu sẽ được mã hóa về dưới dạng “mật thư”, giúp bạn có thể gửi nội dung đi mà không sợ ai đọc được, giúp tăng cường tính bảo mật vừa tạo được sự độc đáo.



Download phần mềm miễn phí



Sau khi download phiên bản tương ứng, bạn giải nén, kích hoạt file VSEncryptor.exe để bắt đầu sử dụng phần mềm ngay mà không cần cài đặt.



Cách thức sử dụng phần mềm khá đơn giản. Từ giao diện chính (tab “Input Data as Text”), bạn chỉ việc nhập đoạn nội dung cần mã hóa vào khung “Text to Encrypt/Decrypt”.



Mục "Encryption Algorithm" cho phép bạn chọn thuật toán để mã hóa hay mã hóa hay giải mã. Đây là thông tin quan trọng mà bạn cần ghi nhớ, bởi lẽ khi sử dụng thuật toán nào để mã hóa thì bạn phải sử dụng chính thuật toán đó mới giải mã được đoạn nội dung.

Sau khi hoàn tất các bước nhập nội dung và chọn thuật toán, bạn nhấn nút “Encrypt” để tiến hành mã hóa đoạn nội dung.



Một hộp thoại hiện ra cho phép bạn chọn mật khẩu để bảo vệ cho quá trình mã hóa, đây là bước bảo mật nâng cao đối với những đoạn nội dung cực kỳ quan trọng, cần phải bảo vệ tối mật bằng 2 bước (thông qua bước mã hóa bằng phần mềm và mật khẩu bảo vệ quá trình mã hóa).



Nếu nội dung bạn cần gửi đi không thực sự quan trọng, bạn có thể nhấn nút Ok trên hộp thoại hiện ra để bỏ qua bước yêu cầu mật khẩu này.

Sau khi nhấn nút Ok, tại hộp thoại “Encrypt/Decrypt Text” bên dưới sẽ hiện ra chuỗi ký tự nội dung đã được mã hóa. Nhìn vào chuỗi ký tự này chẳng khác nào mật mã mà không ai có thể đoán ra nội dung thực sự ẩn chứa bên trong đó.

Những gì bạn cần làm bây giờ là copy đoạn nội dung đã được mã hóa ở trên để đăng lên trang Facebook của bạn bè mình hay đăng lên trang Facebook của chính mình, dĩ nhiên để người nhận có thể giải mã và đọc được đoạn nội dung, bạn cần phải cung cấp thêm thông tin về thuật toán đã sử dụng để mã hóa.

Đoạn nội dung chia sẻ trên Facebook, kèm theo thuật toán sử dụng để mã hóa nội dung để người nhận có thể giải mã nội dung.



Để giải mã đoạn nội dung đã được mã hóa, bạn chỉ việc tiến hành các bước tương tự như khi mã hóa nội dung, nghĩa là copy đoạn nội dung đã bị mã hóa dán vào khung “Text to Encrypt/Decrypt” ở trên, chọn thuật toán mã hóa tương ứng, sau đó nhấn nút “Decrypt”.



Nội dung sau khi được giải mã cũng sẽ được hiển thị ở khung “Encrypt/Decrypt Text” ở bên dưới.



Lưu ý: trong trường hợp quá trình mã hóa nội dung có điền mật khẩu để bảo mật thì quá trình giải mã nội dung bạn cũng cần phải khai báo mật khẩu.



Chắc hẳn với những đoạn “mật thư” độc đáo và thú vị gửi cho nhau như thế này, bạn có thể giữ được bí mật những đoạn nội dung liên hệ với các bạn bè trên Facebook, lại vừa có thể khơi gợi trí tò mò cho những ai đọc được đoạn nội dung mà bạn gửi đi. Điều này sẽ giúp cho hoạt động trên mạng xã hội Facebook sẽ trở nên thú vị hơn.



Cách thức này cũng có thể áp dụng khi bạn muốn soạn thảo những file văn bản hay nội dung email với nội dung tuyệt mật hay nhạy cảm mà bạn muốn chỉ mình và người nhận mới có thể đọc được.



Mã hóa để bảo vệ file dữ liệu



Ngoài chức năng mã hóa nội dung, phần mềm còn cung cấp chức năng cho phép mã hóa các loại file để bảo vệ an toàn cho nội dung bên trong.



Để sử dụng chức năng này, bạn chọn tab “Input data as file” trên giao diện chính của phần mềm. Tại tab này, nhấn vào nút tại mục “File to Encrypt/Decrypt” để chọn file cần mã hóa bảo vệ.



Sau khi chọn file cần mã hóa, mục “Encrypted/Decrypted File” ở bên dưới sẽ tự động chọn đường dẫn để lưu file sau khi đã mã hóa (chứa trong cùng thư mục với file gốc).

Cũng như quá trình mã hóa nội dung, bạn cũng cần phải chọn thuật toán để tiến hành mã hóa tại mục “Encryption Algorithm”. Bạn cần phải ghi nhớ thuật toán đã sử dụng bởi vì đây được xem là “chìa khóa” để giải mã nội dung.



Sau khi đã hoàn tất các bước trên, nhấn nút “Encrypt” để bắt đầu quá trình mã hóa file. Sau khi quá trình mã hóa kết thúc, tại thư mục cùng với file gốc, 1 file mới có tên tương tự như file gốc, nhưng kèm theo phần mở rộng .encrypted sẽ được tạo ra. Đây là file đã được mã hóa và bảo vệ nội dung bên trong. (file gốc vẫn được giữ nguyên mà không hề bị mất đi).



Để đọc nội dung của file này bạn cần phải sử dụng chính phần mềm VSEncryptor để thực hiện quá trình giải mã và xem nội dung bên trong.



Cách thức giải mã file cũng tương tự như quá trình mã hóa, đầu tiên bạn chọn file cần giải mã tại mục “File to Encrypt/Decrypt”, tại mục “Encrypted/Decrypted File” bên dưới, bạn chọn vị trí và đặt tên cho file sau khi đã được giải mã.



Lưu ý: tên file sau khi giải mã, bạn cần phải đặt kèm theo phần mở rộng định dạng của file ban đầu. Chẳng hạn file gốc (của file trước khi được mã hóa) có định dạng nén .rar, thì khi đặt tên file sau khi giải mã phải có dạng tenfile.rar. Như vậy, sau khi thực hiện quá trình giải mã bạn mới có thể mở và file nội dung của file.



Cuối cùng, nhấn nút Decrypt để quá trình giải mã file được diễn ra và trả file trở về nguyên trạng ban đầu.