Không phải lúc nào tốc độ Internet đang sử dụng cũng đạt tối đa như nhà cung cấp cam kết. Có nhiều lý do, trong đó có lý do liên quan đến thiết lập trên Windows và trình duyệt web. Auslogics Internet Optimizer sẽ giúp dẹp bỏ những lý do cản trở tốc độ Internet này.

Những thiết lập mặc định trên Windows hay trình duyệt web đôi khi lại trở thành những lý do chủ quan làm ảnh hưởng đến tốc độ kết nối Internet trên máy tính. Bạn hoàn toàn có thể loại bỏ những cản trở không đáng có này để phần nào cải thiện tốc độ kết nối Internet, bằng công cụ Auslogics Internet Optimizer.

Auslogics Internet Optimizer là phần mềm miễn phí, sẽ giúp người dùng tự động tối ưu các thiết lập, tùy chọn trên Windows và trình duyệt web để giúp cải thiện tối đa tốc độ kết nối Internet trên máy tính. Bên cạnh đó, nếu muốn và có đủ kiến thức, người dùng cũng có thể can thiệp và hệ thống và chỉnh sửa các thông số bằng tay để giúp tốc độ Internet trở nên hoàn thiện hơn.

Sau khi download, tiến hành cài đặt và kích hoạt để sử dụng phần mềm.

Để xác định hiệu quả của phần mềm, đầu tiên bạn cần xác định tốc độ tối đa của kết nối Internet hiện tại (trước khi tiến hành tối ưu bằng phần mềm).

SpeedTest.net (truy cập Để làm điều này, sử dụng dịch vụ(truy cập tại đây ). Đây là dịch vụ kiểm tra tốc độ kết nối Internet thông dụng nhất hiện nay. Sau khi truy cập vào trang web, nhấn nút ‘Begin Test’, trang web sẽ tự động kiểm tra tốc độ truyền tải 1 gói tin từ vị trí hiện tại của bạn (nơi bạn đang sống), đến một máy chủ đặt ngay trong nước (thông thường là tại Hà Nội). Sau khi quá trình kiểm tra kết thúc, thông tin về tốc độ truyền tải dữ liệu (tốc độ download/upload) sẽ được hiển thị chi tiết. Tuy nhiên, để có được kết quả phù hợp, bạn nên kiểm tra với máy chủ đặt ở nước ngoài (tốt nhất là tại Mỹ).

Để làm điều này, từ giao diện kết quả kiểm tra có được ở trên, bạn nhấn nút ‘New Server’(khoanh đỏ ở hình dưới). Từ bản đồ hiện ra, bạn di chuyển đến khu vực nước Mỹ, nhấn chọn 1 máy chủ tại địa điểm bất kỳ (chấm trắng trên bản đồ), dịch vụ Speedtest.net sẽ tiếp tục quá trình kiểm tra tốc độ kết nối từ điểm bạn đang sống đến vị trí đặt máy chủ đó và đưa ra kết quả cuối cùng (tốc độ download/upload).

Bạn nên kiểm tra với nhiều vị trí máy chủ khác nhau để có được kết quả khả quan nhất. Đồng thời, bạn cũng cần phải ghi nhớ vị trí máy chủ mình đã chọn trên bản đồ để tiến hành kiểm tra, vì bạn cần phải chọn đúng máy chủ đó để kiểm tra kết quả lại sau khi đã tối ưu tốc độ Internet với phần mềm.

Ghi nhớ lại kết quả của các cuộc kiểm tra để so sánh về sau. Tốc độ kết nối Internet trước khi được tối ưu Lưu ý: trong quá trình kiểm tra tốc độ kết nối, bạn không nên download hoặc sử dụng các phần mềm khác có kết nối Internet ví điều này có thể làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra. Bạn nên sử dụng trình duyệt web Firefox hoặc Internet Explorer để kiểm tra trên dịch vụ SpeedTest.net.

Quay trở lại giao diện chính của phần mềm, Auslogics Internet Optimizer cung cấp cho người dùng 2 chế độ tối ưu tốc độ Internet: chế độ tối ưu tự động và chế độ tối ưu bằng tay (dành cho ai có những kiến thức về Internet và Windows).

Với chế độ tối ưu tự động, giao diện của phần mềm sẽ cung cấp 3 tùy chọn, tương ứng với 3 kiểu kết nối tốc độ hiện tại mà máy tính đang sử dụng.

Dựa vào kết quả thử nghiệm tốc độ kết nối ở trên, bạn chọn kiểu tốc độ kết nối máy tính của bạn: Fast (có tốc độ kết nối lớn hơn 1mbps), Average (tốc độ kết nối trung bình từ 1mbps trở xuống) và Slow (tốc độ kết nối từ 128Kbps trở xuống, thường chỉ dành cho kết nối Dial-up). Sau khi chọn gói tốc độ tương ứng, nhấn nút Analyze trên giao diện để phần mềm bắt đầu quá trình phân tích, tìm hiểu các thiết lập hiện có trên Windows để đưa ra những sự thay đổi sao cho phù hợp nhất. Sau khi quá trình này kết thúc, phần mềm sẽ đưa ra những giải pháp và danh sách những sự thay đổi thiết lập, trên cả Windows lẫn trình duyệt web để giúp cho tốc độ kết nối Internet trở nên hoàn thiện hơn. Nhấn nút Optimize ở hộp thoại hiện ra sau đó để đồng ý với những sự thay đổi này. Sau khi quá trình tối ưu kết thúc, khởi động lại máy tính.

Sau đó, bạn truy cập vào dịch vụ SpeedTest.net, thực hiện theo các bước đã hướng dẫn ở trên để kiêm tra lại tốc độ kết nối Internet hiện tại của Windows.

Bạn cần phải chọn đúng những máy chủ đã chọn ở trên để so sánh kết quả được chính xác. Bạn cũng cần phải sử dụng trình duyệt web Firefox hoặc Internet Explorer để tiến hành kiểm tra.

Trong quá trình thử nghiệm, kết quả kiểm tra cho thấy phần mềm đã thực sự phát huy tác dụng và làm thay đổi đáng kể tốc độ kết nối Internet. Tốc độ kết nối sau khi tối ưu, so sánh trên cùng trình duyệt và địa điểm máy chủ Trong trường hợp bạn là người tự tin với khả năng hiểu biết về Internet và thiết lập trên Windows, bạn có thể tự hình tiến hành các bước thay đổi và thiết lập trên Windows để giúp kết nối Internet trở nên hoàn thiện và nhanh hơn.

Để thực hiện điều này, chọn mục Manual Optimization từ menu bên trái. Tại đây, danh sách những thiết lập và thay đổi liên quan đến Internet của Windows và trình duyệt web sẽ được liệt kê đầy đủ, cho phép người dùng biến hóa theo mục đích của mình. Lưu ý: nếu không hiểu về những thiết lập, bạn tuyệt đối không được thay đổi những thiết lập này.

Trong trường hợp sau khi sử dụng phần mềm để tối ưu hệ thống, nhưng lại cảm thấy Windows hoạt động không mượt mà như trước, hoặc Internet trở nên chập chờn và không ổn định, phần mềm Auslogics Internet Optimizer vẫn cung cấp một tính năng cho phép người dùng giải quyết vấn đề này. Để sử dụng tính năng này, chọn File -> Rescue Center từ menu của phần mềm.

Từ hộp thoại hiện ra sau đó, tại mục Backups, phần mềm sẽ tự động sao lưu thiết lập của Windows ở thời điểm trước khi người dùng tiến hành tối ưu Internet, điều này cho phép khôi phục lại trạng thái của Windows trong trường hợp có lỗi xảy ra sau khi tối ưu.

Tại đây, danh sách những điểm sao lưu sẽ được liệt kê, với thông tin đầy đủ về ngày giờ. Bạn có thể chọn một thời điểm thích hợp, sau đó nhấn nút Restore để khôi phục lại Windows trở về trạng thái đó trong trường hợp có lỗi xảy ra sau khi tối ưu Internet trên Windows.