Nếu là người thường xuyên sử dụng Internet, chắc hẳn không ít lần bạn sẽ gặp trên các trang web những hình ảnh động mà nội dung lại được trích xuất từ một đoạn phim, thông thường là những cảnh phim vui nhộn, hài hước và ấn tượng.Nếu bạn cũng bắt gặp một cảnh phim hài hước và muốn chia sẻ khoảnh khắc đó với bạn bè của mình, thì việc trích xuất và biến đoạn phim đó thành file ảnh động là cách đơn giản và phù hợp nhất trong trường hợp này, thay vì phải chia sẻ bộ phim đó cho bạn bè của mình.là phần mềm cho phép khoanh vùng một đoạn phim và biến đoạn phim đó thành file ảnh động mà không làm mất đi chất lượng và màu sắc của file phim gốc.Đặc biệt, phần mềm còn trang bị tính năng cho phép người dùng thêm các hiệu ứng ấn tượng vào file ảnh động sau khi chuyển đổi, để giúp bức ảnh trở nên độc đáo và thú vị hơn.Mặc định, Wonderfox Video to GIF Converter chỉ cho phép dùng thử với số lượng tính năng hạn chế, trong khi phiên bản đầy đủ của phần mềm có giá 19,5USD.Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, hãng phần mềm WonderFox đang có chương trình khuyến mãi cung cấp mã bản quyền miễn phí của phần mềm Video to GIF Converter. Bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây để sử dụng phần mềm miễn phí:- Đầu tiên, download bản dùng thử của phần mềm tại đây - Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, một cửa sổ trình duyệt web sẽ tự động bật mở, dẫn bạn đến trang web khuyến mãi cung cấp miễn phí mã bản quyền để kích hoạt phần mềm. Tại đây bạn copy đoạn mã khuyến mãi tại mục License Key, hoặc copy đoạn mã sau:, rồi dán vào mục “Reg code” tại hộp thoại hiện ra trên phần mềm. (Mục Reg Name, bạn có thể đề tên đăng ký tùy thích).Nhấn Register để đăng ký bản quyền phần mềm.