Nhu cầu của người dùng hiện nay khá đặc biệt. Họ mong muốn có một chiếc điện thoại đa năng, mạnh mẽ, hỗ trợ giải trí tốt với màn hình lớn, song đặc biệt, họ lại yêu cầu kích thước của một chiếc điện thoại phải nhỏ gọn. Xem ra với yêu cầu trái ngược (màn hình lớn - máy nhỏ) này thì chỉ có thiết kế nắp trượt là có thể đáp ứng. Nhờ có thiết kế gồm hai lớp nên dòng điện thoại nắp trượt vừa mang đến phong cách khá sành điệu, vừa giúp nhà sản xuất tích hợp nhiều tính năng ưu việt hơn bên trong khối lượng hữu hạn của một chiếc điện thoại.

Do sử dụng cáp nối và rãnh trượt tiếp xúc để truyền tín hiệu điện, nên khi sử dụng nhiều, điện thoại trượt thường gặp vấn đề về phần cứng.

Những chiếc điện thoại thông minh ngày nay là một điển hình khác. Thiết kế trượt giúp nhà sản xuất tích hợp vào chiếc điện thoại này cả bộ phím QWERTY giúp người dùng nhập liệu dễ dàng, mặt trước là màn hình cảm ứng rất lớn, nâng cao khả năng hiển thị, trình diễn cũng như giúp người dùng thao tác bằng ngón tay dễ hơn.



Tin tưởng hay không?



Tuy nhiên, dù có thiết kế ưu việt nhưng rất nhiều người dùng tỏ ra không tin tưởng lắm đối với những chiếc điện thoại dạng này. Họ luôn có định kiến rằng những chiếc điện thoại này rất mỏng manh, dễ hỏng hóc, mà vấn đề thường gặp nhất là đứt dây nguồn. Điều này đúng, nhưng không phải là hoàn toàn!



Cụ thể, cấu tạo của điện thoại nắp trượt gồm hai phần: phần trên chỉ gồm màn hình và vài nút chức năng thường dùng, các phím nhập liệu khác nằm ở phần bên dưới, được ẩn đi, khi cần sử dụng thì mới trượt ra. Nối giữa hai phần này là một bản dây truyền dẫn tín hiệu, còn được gọi là cáp nguồn. Do không gian bên trong điện thoại khá nhỏ, lại có sự thay đổi liên tục giữa hai đầu nối cáp nên nhà sản xuất chọn giải pháp cáp dạng mạch mềm, vừa tiết kiệm không gian, vừa có khả năng đàn hồi tốt.



Tuy nhiên, dù được tính toán khá kỹ về vị trí cũng như thành phần chế tạo, nhưng sau một thời gian sử dụng, khả năng đàn hồi của sợ cáp sẽ giảm. Khi người dùng trượt nắp máy, sợi cáp sẽ bị bẻ một góc rất nhỏ khiến các mạch dẫn nằm trên đó bị gãy, vì thế điện thoại bị hỏng mà thường gặp nhất là lệch màu, mất hình.



Một yếu tố khác cũng ảnh hưởng phần nào là điều kiện thời tiết không đảm bảo theo yêu cầu sử dụng của nhà sản xuất.



Đó là giới hạn chung về mặt kỹ thuật. Dẫu biết rằng cùng với sự phát triển về kỹ thuật sản xuất cũng như áp dụng các vật liệu mới, tỷ lệ lỗi cáp của dòng máy nắp trượt đã được giảm đáng kể, cho thời gian sử dụng khá dài, có thể đến hai năm với tần suất sử dụng trung bình. So với trung bình vòng đời một chiếc điện thoại ở thị trường Việt Nam, đây là thời hạn khá dài. Nhưng thật sự vấn đề sử dụng mới là cốt lõi.



Dùng đúng cách



Nếu sử dụng đúng cách, một chiếc điện thoại nắp trượt vẫn có thể sử dụng rất lâu. Ví dụ, rất nhiều người dùng có thói quen trượt điện thoại lên xuống liên tục để… giết thời gian. Rồi khi cần kiểm tra các sự kiện trên máy, họ cũng trượt điện thoại lên xuống dù có thể bấm một nút bất kỳ để màn hình thoát khỏi chế độ tiết kiệm điện (ScreenSaver). Với cách sử dụng sai mục đích như trên, khó tránh khỏi sự cố xảy ra cho chiếc điện thoại. Thế nên cần nhớ đến câu: Của bền tại người!



Lưu ý khi dùng điện thoại nắp trượt



Để chiếc điện thoại nắp trượt bền hơn, có vài chi tiết bạn cần lưu ý trong quá trình sử dụng.



- Phải đảm bảo cơ trượt của máy nhẹ, êm, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến cáp. Khi cơ trượt gặp vấn đề, bạn cần mang máy đến các trung tâm sửa chữa, bảo hành để nhân viên kỹ thuật phục hồi cơ trượt cho máy. Không nên cố gắng sử dụng.



- Hạn chế và không nên trượt máy ra vô liên tục nếu không cần thiết. Chẳng hạn, nếu có cuộc gọi đến, thay vì trượt lên để nghe máy, bạn có thể nhấn nút nhận cuộc gọi. Nếu không cần nhập số điện thoại, có thể thực hiện cuộc gọi từ danh bạ, bạn cũng không cần trượt máy lên. Có thể cài đặt chế độ khẩu lệnh, vừa tiện lợi, vừa an toàn cho điện thoại.



- Ngoài việc sử dụng để liên lạc, điện thoại còn là một chiếc đồng hồ khá hữu dụng. Tuy nhiên, khi xem giờ hay xem có sự kiện nào trên máy hay không, bạn cũng không cần phải trượt nắp máy. Thường các nhà sản xuất luôn thiết kế một vài nút giúp bạn làm điều này. Chẳng hạn với mẫu điện thoại nắp trượt của Samsung, khi máy đang ở chế độ chờ, để xem giờ và các sự kiện trên máy, bạn có thể nhấn giữ nút tăng giảm âm lượng vài giây để màn hình sáng lên.

