1. Sử dụng chế độ lướt web ẩn danh

Đa số các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing và các trang web thương mại điện tử, bán hàng, xem phim… đều thu thập thông tin cá nhân của người dùng nhằm phục vụ cho mục đích quảng cáo. Do đó, để hạn chế tình trạng bị theo dõi, bạn nên kích hoạt chế độ lướt web ẩn danh trên trình duyệt bằng cách bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải và chọn New Incognito Tab (Google Chrome) hoặc New Private Tab (Firefox)…

Khi tắt trình duyệt, toàn bộ thông tin bao gồm lịch sử lướt web, cookies… đều sẽ bị xóa sạch.





Xem thêm: 4 lí do khiến smartphone chạy chậm và cách khắc phục - Sau một thời gian sử dụng, smartphone sẽ bắt đầu hoạt động ì ạch và phản hồi chậm các tác vụ. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?

2. Hạn chế nhấp vào các quảng cáo có tiêu đề nhạy cảm

Đa số các nhà phát triển ứng dụng trên smartphone đều thu thập dữ liệu bằng cách dụ người dùng nhấp vào quảng cáo, sau đó bán thông tin này cho các bên thứ ba hoặc phục vụ vào mục đích bất kì. Vì vậy, để đảm bảo sự riêng tư cần thiết, bạn hãy hạn chế nhấp vào các quảng cáo có tiêu đề nhạy cảm, thu hút…





Ngoài ra, người dùng cũng nên cài đặt thêm ứng dụng Firefox Focus tại địa chỉ https://goo.gl/XfcY3z (Android) và https://goo.gl/gsoXLa (iOS). Đúng như tên gọi, Firefox Focus chỉ cho phép người dùng mở một tab (thẻ) duy nhất để đảm bảo sự tập trung, tập trung chủ yếu vào các giải pháp bảo mật sự riêng tư. Khi chế độ Private Browsing được kích hoạt, người dùng sẽ không bị theo dõi bởi cookies.

Trong phần cài đặt, bạn có thể vô hiệu hóa các trackers (theo dõi) bằng quảng cáo, thay đổi công cụ tìm kiếm, ngôn ngữ… đặc biệt Firefox Focus còn có thể hoạt động như một tiện ích chặn quảng cáo trên trình duyệt Safari.





3. Theo dõi vị trí

Để tránh bị theo dõi vị trí, bạn hãy cài đặt thêm các ứng dụng VPN miễn phí như Opera VPN (https://www.operavpn.com/). Bên cạnh đó, ứng dụng còn giúp hạn chế tình trạng bị mất cắp thông tin, mã hóa toàn bộ dữ liệu ra vào. Khi cài đặt hoàn tất, bạn chỉ cần lựa chọn máy chủ gần nhất và bắt đầu sử dụng.

Đối với máy tính (Windows hoặc macOS), người dùng có thể cài đặt trình duyệt Opera tại http://www.opera.com/vi. Ngoài ra, việc sử dụng VPN còn cho phép bạn truy cập vào các trang web bị hạn chế hoặc chặn bớt các quảng cáo độc hại.





4. Xóa Cookies

Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng CCleaner cho smartphone tại địa chỉ https://goo.gl/bqBorF, tương thích với các thiết bị chạy Android 4.0.3 trở lên. Tương tự như phiên bản dành cho máy tính, CCleaner cho phép người dùng xóa các tập tin tạm chỉ với một cú chạm, đồng thời giúp lấy lại được vài GB dung lượng trống trên thiết bị.





Nhìn chung, trên đây là bốn cách đơn giản nhất để hạn chế tình trạng thu thập thông tin cá nhân. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Xem thêm: Cách khôi phục tin nhắn đã xóa trên iPhone - Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể khôi phục lại toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, video… đã xóa trước đó.

MINH HOÀNG