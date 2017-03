Phần mềm nhận diện khuôn mặt “Tag suggestions” giúp làm nhanh quá trình gắn tên bạn bè trên các tấm ảnh. Phần mềm này sẽ lướt qua các ảnh đã được tải lên, so sánh những khuôn mặt trên những bức ảnh đó với khuôn mặt trên tấm ảnh đang “tag”. Sau đó đưa ra gợi ý “tag” người trong bức ảnh.

Jepsen, tổng chưởng lý của Connecticut cho biết Facebook đã đảm bảo rằng khi người sử dụng đưa ra lựa chọn thì tất cả các dữ liệu sưu tập được sẽ bị xóa. Tuy nhiên đây chỉ là thông báo một chiều của Facebook.

Chính vì vậy mà phần mềm này đã dấy lên những lo ngại về vấn đề bảo mật thông tin riêng tư. Để xoa dịu những lo ngại này, “Facebook đã thực hiện những thay đổi đáng kể để cung cấp dịch vụ tốt hơn và tăng mức độ bảo vệ thông tin riêng tư cho những người sử dụng”, Jepsen cho biết trên một văn bản.

Hãng bắt đầu chạy các quảng cáo để thông báo cho người dùng cách tắt chức năng nhận diện khuôn mặt để khỏi bị đưa vào “Tag suggestions” khi ai đó gắn tên bạn bè vào ảnh trong mục cài đặt riêng tư.

Facebook cho biết công nghệ nhận diện khuôn mặt chỉ đưa ra các gợi ý khi tải lên các ảnh mới và những gợi ý chỉ trong phạm vi bạn bè. Những người bạn được “tag” sẽ nhận được thông báo và họ có thể bỏ tag nếu họ muốn. Một số người cho rằng ứng dụng này rất hữu ích và tiện lợi khi họ muốn “tag” bạn bè vào ảnh, nhưng nếu bạn không thích chức năng này và thì hãy làm theo những bước sau:

1) Trên menu thả xuống (drop-down menu) “Account”, ở phía trên bên tay phải, bạn hãy chọn “Privacy Settings”.

2) Trong mục “Sharing on Facebook”, bạn hãy click vào “Customize Settings”.

3) Kéo xuống "Suggest Photos of Me to Friends" và click vào “Edit Settings”.

4) Trong drop-down bên tay phải kích vào “Disable”.

Nếu bạn muốn cài đặt tiêng tư hơn, bạn có thể tới từng mục “Things I Share” và “Things Others Share” và chọn “friends only”. Bên cạnh đó còn một số lựa chọn cài đặt riêng tư khác bạn có thể sử dụng sao cho phù hợp nhất với thông tin của mình trên mạng xã hội.

Theo Phạm Khánh (ICTnews / Los Angeles Times)