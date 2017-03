Nhiều bạn bè trên Facebook cuả chúng ta cả ngày có thể cập nhật trạng thái, hình ảnh mà không biết chán. Bạn có thể nhanh chóng chặn (block) hay hủy kết bạn (unfriend) họ, song nếu họ lại là một người bạn hay một thành viên gia đình, việc đó lại không đơn giản. Tuy nhiên, Facebook cho phép bạn ẩn nội dung từ họ mà không phải hủy kết bạn khiến họ “kinh động”.

Truy cập tài khoản Facebook, tìm một cập nhật bạn không muốn thấy trên dòng tin mới News Feed. Click chuột vào dấu mũi tên bên cạnh, một trình đơn sẽ xổ xuống, click vào “Tôi không muốn thấy cái này” (I don’t want to see this) để đảm bảo những cập nhật này không xuất hiện trên News Feed rồi click vào “Hủy theo dõi” (Unfollow) để bạn không bao giờ thấy người này nữa.

Đến mục chat trong Facebook, ở cuối màn hình, click vào biểu tượng tùy chọn và truy cập vào cài đặt nâng cao (advanced settings).

Trình đơn như ở dưới sẽ xuất hiện, click vào “Bật trò chuyện với tất cả bạn bè ngoại trừ” rồi gõ tên của người bạn không muốn chat cùng.

Sau khi hoàn thành các bước trên, tài khoản của bạn trông vẫn như bình thường, người bị bạn ẩn đi vẫn có thể viết lên “tường” Facebook của bạn nhưng bạn không phải lo nhìn thấy họ lần nữa hay bị họ chào hỏi qua chat.