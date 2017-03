Connectivity Fixer là một tiện ích đơn giản, được thiết kế để theo dõi và sửa lỗi kết nối internet của bạn. Nếu phát hiện ra một vấn đề nào đó, chương trình sẽ tự động giải quyết để bạn có thể tiếp tục lướt web bình thường.

Tải tại http://www.connectivity-fixer.com/ (dung lượng 1,23 MB, tương thích Windows XP/Vista/7/8/8.1/10).





Giao diện của chương trình bao gồm hai chức năng chính là sửa lỗi mất kết nối (Fix now) và theo dõi các vấn đề có liên quan đến kết nối internet (Monitoring). Đôi khi lỗi mất kết nối có thể xảy ra do máy tính của bạn bị các phần mềm độc hại, malware, trojan,…lây nhiễm hoặc các vấn đề khác. Để sửa lỗi này, bạn nhấn vào nút Fix now là được, hoặc nhấn phải chuột vào biểu tượng của chương trình ở khay hệ thống và chọn Fix now.

Chương trình sẽ tự động làm việc và khi quá trình này dừng lại ở mốc 100%, lúc này bạn hãy thử lại và sẽ thấy việc kết nối internet đã diễn ra bình thường. Tính năng Monitoring sẽ chạy nền và theo dõi các kết nối internet của bạn liên tục. Để kích hoạt nó, bạn nhấn vào nút Monitoring hoặc nhấn chuột phải vào biểu tượng của chương trình ở khay hệ thống và chọn Enable Monotoring.

Để tùy chỉnh hay thay đổi lại một số thiết lập của chương trình, bạn chọn vào thẻ Settings. Cho phép chương trình khởi động cùng Windows hoặc tự động bật chức năng theo dõi kết nối khi khởi động hệ thống (Enable monitoring at startup), đồng thời bạn có thể chọn Fix problems automatically để tự động sửa lỗi mất kết nối nếu chương trình phát hiện ra.

MINH HOÀNG