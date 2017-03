Phần 1: http://kynguyenso.phapluattp.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/mang-huong-sac-ngay-xuan-len-facebook-phan-1-611115.html

3. Tút lại ảnh chụp ngày xuân

Facebook cũng tích hợp sẵn một số bộ lọc, hiệu ứng... cho phép người dùng có thể biến bức ảnh trở nên lung linh hơn trước khi khoe với bạn bè.

Đầu tiên, bạn hãy chạm vào nút Photo, chọn ảnh có sẵn trong thiết bị hoặc kích vào biểu tượng camera để chụp ảnh mới. Tiếp theo, nhấn bạn nhấn vào nút Edit ở góc trái trên ảnh. Tại thẻ Filters, bạn có thể áp dụng một số hiệu ứng về màu sắc như Vintage, Spring, Summer, Snow,… hay thêm nội dung văn bản trên thẻ Text.



Chỉnh sửa ảnh và áp dụng các bộ lọc trên Facebook. Ảnh: TH

Chuyển sang mục Sticker để thêm các biểu tượng vui nhộn. Trong trường hợp muốn cắt xén lại ảnh, bạn chỉ việc nhấn Crop rồi kéo các góc để được vị trí ưng ý hoặc nhấn Square để chọn kích thước ảnh vuông.

4. Thay avatar động ngày xuân

Nếu đang sử dụng các thiết bị iPhone, bạn có thể tận dụng tính năng sử dụng video để làm ảnh đại diện Facebook. Lưu ý, độ dài video tối đa là 7 giây.

Đầu tiên, tại trang Facebook cá nhân, bạn nhấn nút Edit tại ảnh đại diện, chọn Take a new profile video xong dùng camera để quay lại đoạn video mong muốn. Trong trường hợp muốn dùng đoạn video ngắn hơn 7 giây, bạn có thể chọn Trim, kéo 2 đầu đoạn video để được đoạn ưng ý rồi nhấn Next > Save để lưu lại.



Đặt ảnh động mùa xuân làm ảnh đại diện Facebook. Ảnh: TH

Trong trường hợp không muốn dùng video quay, thay vì chọn Take a new profile video bạn chọn Upload video or photo, chọn đoạn video muốn sử dụng. Ở giao diện Preview profile video, bạn có thể cắt xén hoặc tắt âm thanh rồi nhấn Next, chọn khung hình đại diện như trên rồi nhấn Save.

5 . Trò chuyện với người thân phương xa

Tết là dịp để các thành viên trong gia đình quay quần, tụ họp bên nhau. Nhưng với người thân ở xa bạn có thể dùng tính năng gọi video trực tuyến trên Facebook để khoảng cách địa lý trở nên gần hơn.

Trong ứng dụng Facebook Messeger, bạn nhấn vào nick chat người thân, nhấn vào biểu tượng chiếc phone ở góc phải để gọi điện thoại; trong trường hợp muốn thấy mặt nhau bạn nhấn vào biểu tượng máy quay.









MINH HOÀNG