Đ ể tận dụng được hết các tính năng có trong bài viết, người dùng hãy tiến hành nâng cấp ứng dụng lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

1. Chia sẻ câu chuyện ngày xuân

Collage là tính năng tự động gom nhóm hình ảnh, video clip dựa trên thời gian, địa điểm chụp. Cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ câu chuyện này nhanh hơn so với các upload ảnh truyền thống. Hiện tại tính năng này chỉ mới hỗ trợ iPhone 5 trở lên.

Để giúp Collage dễ lọc hình ảnh hoặc các video trong thư viện Camera roll, bạn hãy kích hoạt dịch vụ định vị ảnh chụp bằng cách vào Settings > Privacy > Location Services , tìm đến ứng dụng Camera mặc định hoặc các ứng dụng camera của bên thứ ba và chọn While using the App .



Kích hoạt dịch vụ định vị để Facebook lọc ảnh tốt hơn. Ảnh: TH

Tiếp theo bạn truy cập vào Facebook, nhấn vào nút Photos và tiến hành chọn các hình ảnh cần đăng tải. Các bức ảnh có cùng thời gian hoặc địa điểm chụp sẽ được đề xuất làm ảnh collage. Tại giao diện Edit collage, bạn có thể thay đổi vị trí hình ảnh, dễ dàng thêm vào hoặc xóa bớt thông qua dấu x.



Facebook sẽ tự động gợi ý bạn sử dụng tính năng Collage. Ảnh: TH

Cuối cùng, bạn chỉ cần đặt tiêu đề cho bộ ảnh, nhấn Next > Post để chia sẻ câu chuyện cho nhiều người cùng biết. Giờ đây, các bức ảnh sẽ tự động chuyển đổi qua lại theo dạng slideshow mà không cần người dùng phải nhấp vào.

2. Truyền hình trực tiếp buổi gặp mặt, đi chơi xuân cho bạn bè trên Facebook

Live stream cho phép bạn chia sẻ những buổi họp mặt đầu xuân cho bạn bè hoặc người thân ở phương xa... Tuy nhiên, tính năng này hiện tại chỉ mới hỗ trợ iPhone 6s.

Trên ứng dụng Facebook, bạn nhấn vào biểu tượng cây viết chì để cập nhật cảm nghĩ mới. Xong ấn vào biểu tượng cột sóng (Record and share live video), viết một vài mô tả cho nội dung muốn truyền hình trực tiếp rồi nhấn Go Live để bắt đầu. Camera của thiết bị sẽ tự động kích hoạt, và có thể chuyển đổi giữa camera trước và sau trong quá trình thu hình.



Chia sẻ trực tiếp các video đang quay cho bạn bè và người thân. Ảnh: TH

Trong suốt quá trình chia sẻ, bạn sẽ biết được số lượng người đang xem, tên của họ và những bình luận theo thời gian thưc. Hiện tại, một video trực tiếp chỉ có thể quay tối đa không quá 30 phút, và khi kết thúc nó sẽ tự động được lưu vào Timeline như bất kì đoạn video khác mà bạn tải lên.

Lưu ý, bạn có thể khóa người xem trong quá trình truyền hình trực tiếp bằng cách nhấn vào biểu tượng hình profile kế bên comment rồi nhấn Block.





MINH HOÀNG (còn tiếp)