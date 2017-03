Tuy nhiên, bạn cũng có thể trang bị cho Windows XP hay Vista những tính năng "đỉnh" có trong Windows 7.

Hiệu năng

Những thử nghiệm tốc độ không chính thức cho thấy Windows 7 “đề pa" lẹ hơn Vista và nhiều người dùng cũng nhận xét rằng có cảm giác Windows 7 nhanh hơn trong các tác vụ thường ngày (có lẽ vì tính năng User Account Control được kiểm soát tốt hơn trong Windows 7 so với trong Vista và không làm phiền người dùng quá thường xuyên). Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng vài chiêu thức bên dưới để “độ" Vista, từ đó hệ điều hành sẽ có thêm chút sức mạnh của Windows 7.

Khởi động nhanh hơn

Vấn đề : Chiếc netbook Acer Aspire One 2 năm tuổi mà bạn đang sử dụng mất gần 2 phút để khởi động Vista. Trong khi đó, cũng với máy tính trên, Windows 7 có thể hoàn tất việc khởi động chỉ trong khoảng 43 giây. Thật bất ngờ!

Cách giải quyết : Thực tế cho thấy, bạn có rất nhiều phương pháp để làm cho hệ thống Vista hay XP khởi động nhanh hơn. Trước tiên, nếu máy tính đang trang bị 1GB bộ nhớ thì đã đến lúc bạn nâng cấp lên tối thiểu 2GB. Điều này sẽ giúp đẩy mạnh đồng thời cả hiệu năng khởi động và vận hành của toàn hệ thống. Bước kế tiếp: bạn sử dụng Startup Delayer, tiện ích miễn phí có khả năng trì hoãn (theo ý người dùng) việc khởi chạy các ứng dụng cùng với quá trình khởi động máy tính. Nếu bạn thiết lập các ứng dụng không quan trọng bắt đầu “nhập cuộc" sau khi hệ thống đã khởi động từ 10 đến 15 phút thì Vista (hay XP) sẽ hoàn tất quá trình khởi động nhanh hơn.

Nếu máy tính của bạn đã có thâm niên vài năm thì cách tốt nhất để hệ thống khởi động nhanh hơn là tổng vệ sinh đĩa cứng và cài đặt lại Windows. Tuy công việc này cơ bản và tốn nhiều thời gian nhưng nó giúp tẩy sạch đến từng bit dữ liệu cuối cùng và đưa máy tính của bạn về lại trạng thái sung sức của ngày vừa “khui thùng".

"Khống chế" UAC

Vấn đề : Dù có nhiều (nếu như không muốn nói là tất cả) dụng ý tốt nhưng tính năng User Account Control đã nhanh chóng trở thành hình mẫu cho những sai sót trong Windows Vista. Trong Windows 7, UAC cố gắng tránh làm phiền người dùng trong khi vẫn cung cấp những lợi ích bảo mật từ Vista. Bạn có thể chọn 1 trong 4 cấp độ bảo mật để thiết lập mức độ thường xuyên nhận thông tin cảnh báo từ Microsoft.

Cách giải quyết: Hầu hết người dùng Vista thường cảm thấy “mắc kẹt" với mọi tính năng của UAC 1.0, tuy nhiên bạn vẫn có thể vô hiệu hóa các tính năng đầy phiền toái này bằng việc sử dụng tiện ích thay thế khác từ một hãng thứ 3. Ví dụ, Norton User Account Control (bản x84 và x64) thay thế tính năng UAC sẵn có của Windows Vista bằng một tính năng có thể ghi nhận các phản hồi của bạn và từ đó các lỗi này ít quấy rầy bạn hơn. Tiện ích tải về cũng cung cấp cho bạn tuỳ chọn “Don’t ask me again" và những thông tin hữu ích về các cảnh báo bảo mật cơ bản. Một giải pháp thay thế khác là UAC Snooze (bản 32bit và 64 bit), tiện ích xuất hiện trên khay hệ thống này có khả năng đưa tính năng UAC vào chế độ “ngủ” trong một khoảng thời gian nhất định - đây là sự sắp đặt hữu ích nếu bạn có ý định tinh chỉnh hệ thống và không muốn bị làm phiền ở mỗi bước thực hiện.

Hoạt động "bốc" hơn

Vấn đề : Chúng ta biết rằng Windows 7 khởi động nhanh hơn Vista, nhưng liệu HĐH mới này có vận hành nhanh hơn không? Chưa hẳn vậy, các kết quả thử nghiệm tại PC World cho thấy Windows 7 chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Vista. Dù vậy, PC World vẫn đồng ý với các thử nghiệm viên đầu tiên vốn cho rằng Windows 7 nhanh hơn.

Cách giải quyết : Dĩ nhiên, sự thật vẫn là sự thật. Với một ít tinh chỉnh, bạn có thể làm cho Vista cảm giác nhanh hơn. Bạn hãy bắt đầu bằng cách đọc bài viết “Tăng tốc cho Vista" để biết tắt những thành phần tạo hiệu ứng hiển thị (như Aero) và gỡ bỏ những tính năng không cần thiết (như hỗ trợ máy tính bảng), bằng cách đó giúp giảm tải và làm cho Vista hoạt động nhanh hơn một cách rõ rệt.

Kế đến, khởi chạy một tiện ích vệ sinh hệ thống như CCleaner – chương trình được nhiều người yêu thích. CCleaner có khả năng gỡ bỏ những tập tin tạm không cần thiết - từ Windows và các phần mềm của hãng thứ 3 - để lau dọn và xóa sạch mọi “vết bẩn" mà các ứng dụng để lại trong hệ thống. Khi CCleaner hoàn tất nhiệm vụ, bạn có thể đọc lại các thủ thuật ở mục “Khỏi động nhanh hơn" bởi chúng cũng giúp cải thiện hiệu năng tổng thể của hệ thống.

Giảm cảnh báo hệ thống

Vấn đề : Bên cạnh việc giúp bạn “thuần phục" UAC, Windows còn cho phép bạn quyết định ứng dụng nào xuất hiện “pop-up" cảnh báo trên khay hệ thống. Kiểm soát tốt thông tin cảnh báo sẽ giúp bạn giảm bớt những lần ngắt quãng ngoài ý muốn trong khi đang làm việc.

Cách giải quyết: Nếu không ngại “táy máy" Registry, bạn có thể vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo của Vista. Lưu ý, việc tinh chỉnh các thiết lập trong Registry khá nguy hiểm; do đó trước khi bắt đầu, bạn nên sao lưu lại Registry. Khi đã sẵn sàng, bạn thực hiện theo các bước sau: