Giao diện Facebook Graph Search. (Nguồn: Cnet)

Tính năng tìm kiếm này cho phép người dùng tìm kiếm trả lời nhanh các câu hỏi về con người, hình ảnh, địa điểm, và sở thích trong mạng đồ thị tìm kiếm được người dùng thiết lập.



Tính năng Đồ thị tìm kiếm, trước mắt sẽ phục vụ cho người dùng ở Mỹ và những người sử dụng phiên bản tiếng Anh Mỹ của phiên bản web. Tính năng này sẽ sớm tiếp cận với các ngôn ngữ khác trong thời gian tới.



Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, hồi tháng Một, khi thông báo tính năng mới này đã quảng cáo nó như là một cách tìm kiếm mới để tìm người, hình ảnh, địa điểm và các điều thú vị thích hợp nhất với những người dùng Facebook.



Bằng cách kết hợp các bộ lọc khác nhau như "place type," "liked by," và "visited by friends," người dùng có thể sử dụng công cụ tìm kiếm có cấu trúc như trên để tìm thấy những người trong mạng lưới của họ và phát hiện các kết nối tiềm năng.



Công cụ mới này đã được triển khai giới hạn người sử dụng vào đầu năm nay, và sẽ xuất hiện như một thanh tìm kiếm lớn hơn ở phía trên cùng của mỗi trang, thay thế các thanh tìm kiếm màu trắng bình thường trong thời gian tới.



Tính năng tìm kiếm mới, có thể được coi là cách để mạng xã hội lớn nhất thế giới chứng minh tầm quan trọng của nó và để giữ chân các thành viên./.

Theo Việt Đức (Vietnam+)