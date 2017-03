Tuy nhiên, người dùng vẫn có những lý do để cân nhắc.



Biên tập viên Matt Peckham của trang tin techland.time đã gợi ý những lý do khiến bạn phải ngay lập tức tải iOS 7 và một số lý do khiến bạn nên cân nhắc.

Những ưu điểm của iOS 7



Một cuộc đại tu lớn nhất từ trước tới nay



iOS chính thức ra mắt vào năm 2007 và từng trải qua nhiều lần nâng cấp phiên bản. Tuy nhiên, iOS 7 thực sự là một cuộc cách mạng đối với hệ điều hành này. Dưới bàn tay thiết kế tài ba của Jony Ive, iOS 7 đã có giao diện hoàn toàn mới. Đây cũng là sự thay đổi lớn nhất kể từ khi mẫu smartphone iPhone thế hệ đầu tiên ra mắt. Các icon được thiết kế lại với hình dáng phẳng, nhiều màu sắc hơn (nếu không muốn nói có phần quá lòe loẹt).



Người dùng sẽ khá bỡ ngỡ với cách mở khóa mới, cửa sổ quản lý đa nhiệm mới, font chữ mới, ứng dụng lịch, thời tiết, tin nhắn mới....



Không phải “loay hoay” quanh phần Cài đặt



Control Center được đánh giá là tính năng hữu hiệu và đáng chú ý nhất trên iOS 7 nhờ sự tiện dụng của nó.



Tính năng này cho phép người dùng truy cập nhanh vào một số thiết lập hay sử dụng như tắt mở wifi, chế độ máy bay, bluetooth, chỉnh độ sáng của máy, trình nghe nhạc.



Như vậy, thay vì thực hiện thao tác để tắt mở một số thiết lập, người dùng chỉ cần vuốt nhẹ từ dưới lên để thực hiện các thao tác trên và tạm thời “xa lánh” phần Settting.



App Store tự động cập nhật



Bạn đã quá nhàm chán với những con số bên cạnh kho ứng dụng App Store. Điều này chắc chắn sẽ không còn xảy ra với iOS 7 khi các ứng dụng được tự động cập nhật mỗi khi có phiên bản mới.



Một ví dụ rất đơn giản cho sự tiện dụng này là thay vì đợi để nhờ cha, mẹ cập nhật các ứng dụng, giờ đây các em nhỏ có thể thoải mái sử dụng các ứng dụng có trên máy bất cứ lúc nào.



Siri thông minh hơn



Siri trên iOS 7 hỗ trợ bạn tìm thêm thông tin từ các nguồn nội dung rất phong phú là Wikipedia, Bing và Twitter.



”Người phụ tá ảo này” còn có thể đọc tin nhắn mới nhất, điều chỉnh độ sáng màn hình hay mở ứng dụng Facebook, bật kết nối Bluetooth hay đèn flash.



Hệ thống đa nhiệm được cải thiện đáng kể



Thay vì các icon nhỏ hiển thị ứng dụng đang mở, iOS 7 mang đến một đa nhiệm trực quan hơn khi hiển thị các ứng dụng đang chạy dưới dạng cửa sổ lớn và có thể tắt nhanh bằng cách vuốt tay lên trên.



Nâng cấp miễn phí



Người dùng có thể cắm thiết bị vào iTunes và tiến hành kiểm tra cập nhật, hoặc tiến hành cập nhật phần mềm qua OTA trực tiếp trên máy.



Những nhược điểm của iOS 7



Màu sắc lòe loẹt



Đối với những người khó tính và quá thần tượng giao diện của những phiên bản trước, màu sắc lòe loẹt và có phần hơi “đồng bóng” của iOS 7 thực sự là thảm họa.



Không những thế việc thay đổi các biểu tượng bên iOS 7 cũng gây không ít khó chịu bởi cách thiết kế quá đơn giản và mất đi tính thẩm mỹ.



Sự phiền toái của việc tự động cập nhật



Đối với một thiết bị có quá nhiều ứng dụng, việc tự động cập nhật khi tiến hành nâng cấp sẽ dẫn tới việc quá tải và khiến máy chạy chậm. Bạn nên tải iOS 7 trước khi đi ngủ và khi tỉnh dậy có thể thoải mái làm việc với các thiết bị của mình.



Chuyến tàu một chiều



Hãy nhớ điều quan trọng nhất, iOS 7 là chuyến tàu một chiều. Một khi đã nâng cấp lên bạn không thể hạ xuống iOS 6 được nữa./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)